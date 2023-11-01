Angiographie

Bei einer Angiografie werden Röntgenstrahlen zur Erstellung detaillierter Abbildungen der Blutgefäße verwendet. Sie wird manchmal als „konventionelle Angiografie“ bezeichnet, um sie von der computertomographischen (CT) Angiografie und der Magnetresonanz-Angiografie (MRA) zu unterscheiden. Während der Angiografie können Ärzte Anomalien der Blutgefäße auch behandeln. Die Angiografie ist, obwohl invasiv, relativ sicher.
Eine Angiografie kann Ruhebilder oder in der sogenannten Kineangiografie auch bewegte Bilder liefern. Die Kineangiografie zeigt, wie schnell Blut durch die Blutgefäße strömt. (Siehe auch Koronarangiografie und Bildgebende Verfahren im Überblick.)
Verfahren der Angiografie
Vor der Angiografie werden Patienten gebeten, 12 Stunden lang nüchtern zu bleiben, also nichts zu essen und zu trinken.
Während der Untersuchung liegen die Patienten auf einem für Röntgenstrahlen durchlässigen Röntgentisch. Da der Tisch eventuell geneigt wird, erhalten die Patienten Gurte um Brust und Beine. Die Röntgenkameras werden nach Bedarf positioniert. Zur Überwachung des Herzens werden Elektroden auf der Brust angebracht. Auch der Blutdruck und der Sauerstoffgehalt werden überwacht.
Nach der Injektion eines Lokalanästhetikums macht der Arzt einen kleinen Schnitt, meistens am Arm oder in der Leiste. Darüber führt er, meist in eine Arterie, einen dünnen, biegsamen Schlauch (Katheter) ein, der dann über die Blutgefäße in den zu untersuchenden Bereich vorgeschoben wird. Nach dem Legen des Katheters wird ein röntgendichtes Kontrastmittel (eine jodhaltige Flüssigkeit, die auf Röntgenbildern sichtbar ist) gespritzt. Das Kontrastmittel fließt durch die Blutgefäße und stellt sie dar. Die Bilder erscheinen auf einem Videobildschirm und werden aufgezeichnet. So kann der Arzt die Struktur der Blutgefäße und bestehende Anomalien erkennen.
Vor der Angiografie erhalten Patienten oft intravenös ein Beruhigungsmittel, damit sie sich entspannen können, doch bleiben sie während des Eingriffs bei Bewusstsein. Sie werden während der Untersuchung gebeten, tief einzuatmen, die Luft anzuhalten oder zu husten. Dabei sollten jegliche wahrgenommenen Beschwerden gemeldet werden.
Eine Angiografie kann unter einer Stunde oder mehrere Stunden lang dauern, je nachdem, welcher Teil des Körpers untersucht wird und welcher Untersuchungs- oder Eingriffstyp Anwendung findet. Normalerweise findet die Untersuchung ambulant statt.
Wurde der Katheter in eine Arterie gelegt, muss die Eintrittstelle, nachdem alle Instrumente wieder entfernt wurden, zehn bis zwanzig Minuten lang durchgehend mit einem Druckverband versorgt sein. Der Druck reduziert Blutungen und Einblutungen in die Haut.
Anwendung der Angiografie
Mit einer Angiografie werden die Blutgefäße, in der Regel die Arterien, auf Anomalien untersucht. Diese umfassen:
Blockaden
Verengungen
Unnatürliche Verbindungen zwischen Arterien und Venen (arteriovenöse Fehlbildungen)
Entzündungen (Vaskulitis)
Ausbuchtungen (Aneurysmen) in der geschwächten Wand von Blutgefäßen
Risse (Dissektion) in der Wand von Blutgefäßen
Während einer Angiografie können die gefundenen Anomalien behandelt werden:
Verengte Arterien können erweitert werden.
Verstopfungen können entfernt werden.
Ein Röhrchen aus Drahtgitter (Stent) kann eingesetzt werden, um eine Arterie offen zu halten.
Risse oder Schwachstellen in einem Blutgefäß können ausgebessert werden.
Die Blutversorgung von Tumoren oder arteriovenösen Fehlbildungen kann unterbunden werden.
Varianten der Angiografie
Arteriographie
Bei der Arteriografie werden Bilder der Arterien erzeugt. Sie ist die häufigste Art der Angiografie.
Venografie
Bei der Venografie werden Bilder der Venen erstellt. Die Venografie wurde bei der Diagnose von Gerinnseln in Venen (tiefe Beinvenenthrombose) weitgehend durch Ultraschalluntersuchungen ersetzt.
digitale Subtraktionsangiografie
Die digitale Subtraktionsangiografie liefert Bilder der Blutgefäße im Gehirn. Bevor und nachdem das röntgendichte Kontrastmittel gespritzt wurde, werden Röntgenaufnahmen von den Blutgefäßen erstellt. Ein Computer zieht dann ein Bild vom anderen ab. So werden Abbildungen von anderen Strukturen als den Arterien, z. B. Knochen, gelöscht. Im Ergebnis sind die Arterien deutlicher sichtbar.
Häufige Formen einer Angiografie
Art
Zu untersuchender Bereich
Anwendungsgebiete
Blutgefäße des Herzens
Mit einer Herzkatheterisierung das Herz selbst
Diagnose einer koronaren Herzkrankheit und anderer Herzkrankheiten
Entscheidung, ob eine Angioplastie oder ein koronararterieller Bypass möglich ist
Bestimmung des Schweregrads einer Herzkrankheit
Identifikation der Ursache von Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit oder bestimmter anderer Symptome
Genaue Darstellung der individuellen Herzstruktur eines Patienten vor einem Herzklappenersatz
Aortografie
Aorta
Zur Überprüfung, ob folgende Anomalien vorliegen:
Zerebrale Angiografie
Blutgefäße des Gehirns
Zur Überprüfung, ob folgende Anomalien vorliegen:
Blutgefäße des Auges
Beurteilung des Schadens an der Netzhaut (Retina) durch Diabetes (diabetische Retinopathie) oder aufgrund einer Makuladegeneration
Beurteilung der Retina vor der Lasertherapie
Periphere Arteriografie
Arterien der Arme, Beine und des Rumpfes, mit Ausnahme der Aorta und der Herzarterien
Zur Überprüfung, ob folgende Anomalien vorliegen:
Pulmonale Angiografie*
Blutgefäße der Lunge
Diagnose einer Lungenembolie (Verstopfung der vom Herz zur Lunge führenden Lungenarterien durch Blutgerinnsel) und Untersuchung nach Auffälligkeiten der Pulmonalarterien und -venen
* Die pulmonale CT-Angiografie wurde weitgehend von der weniger invasiven pulmonalen Angiografie ersetzt.
CT = Computertomographie.
Nachteile der Angiografie
Für manche Menschen ist eine Angiografie unangenehm. Bei einigen Patienten treten allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel auf. Die Injektionsstelle kann bluten, sich infizieren oder schmerzen. In seltenen Fällen beschädigt der Katheter ein Blutgefäß.
Schwere Komplikationen wie Schock, Krampfanfälle, Nierenschäden und plötzlicher Herzstillstand kommen sehr selten vor. Manchmal setzen während einer Herzkatheteruntersuchung Herzschläge aus oder der Puls verlangsamt sich kurzfristig.
Bei älteren Erwachsenen ist das Risiko für Komplikationen höher, jedoch immer noch gering.
Die Strahlendosis, die bei der Angiografie eingesetzt wird, hängt vom Verfahren ab, ist aber in der Regel viel höher als bei Röntgenaufnahmen. Zum Beispiel ist Strahlendosis bei der Koronarangiografie 350- bis 750-mal so hoch wie bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs auf einer Ebene.
Eine Angiografie kann nicht immer ohne größeren Aufwand durchgeführt werden. Sie muss durch gut ausgebildete Ärzte erfolgen.