Laboruntersuchungen

Manchmal bildgebende Diagnostikverfahren

Labortests (Nierenfunktionstests) weisen in der Regel auf Anzeichen für eine Niereninsuffizienz hin, wie eine erhöhte Konzentration an Stoffwechselabbauprodukten im Blut oder andere typische Anomalien wie eine metabolische Azidose und eine niedrige Konzentration an Kalium, Harnsäure oder Phosphat. Eine Nierenbiopsie (Entnahme von Gewebe der Niere zur mikroskopischen Untersuchung auf tubulo-interstitielle Nephritis) ist die einzige schlüssige Methode zur Diagnose. Sie wird jedoch nur selten durchgeführt, es sei denn, die Ursache lässt sich nicht finden, oder es wird eine Behandlung mit Kortikosteroiden in Betracht gezogen.

Wenn sich eine tubulo-interstitielle Nephritis plötzlich entwickelt, kann es sein, dass der Urin fast normal ist und lediglich Spuren von Eiweiß oder einigen wenigen weißen Blutkörperchen aufweist. In den meisten Fällen zeigen sich jedoch starke Auffälligkeiten. Der Urin kann zahlreiche weiße Blutkörperchen enthalten, darunter Eosinophile. Eosinophile tauchen im Urin selten auf; sind sie aber vorhanden, ist eine akute tubulo-interstitielle Nephritis, die durch eine allergische Reaktion verursacht wurde, möglich. In diesem Fall gibt ein Bluttest möglicherweise Aufschluss auf eine vermehrte Konzentration von Eosinophilen im Blut.

Ein Arzt kann eine Ultraschalluntersuchung, ein Radionuklidscanning oder beides anordnen. Bei einer allergischen Reaktion sind die Nieren aufgrund der damit einhergehenden Entzündung meistens vergrößert. Diese Vergrößerungen sind mit einer Radionuklid-Aufnahme oder einem Ultraschall sichtbar, wenn bildgebende Verfahren zum Einsatz kommen, um eine akute tubulo-interstitielle Nephritis von anderen, plötzlich auftretenden Nierenerkrankungen zu unterscheiden.