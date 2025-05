Ein Verschluss der Nierenarterie oder einer ihrer größeren oder mittelgroßen Äste ist selten. Ursachen umfassen:

Wanderung eines Blutgerinnsels aus einem anderen Körperteil in die Nierenarterie

Bildung eines Blutgerinnsels in der Nierenarterie

Riss in der Aorta oder der Nierenarterie

Verdickung der Wände der Nierenarterie

Am häufigsten tritt ein derartiger Verschluss auf, wenn ein Blutgerinnsel aus einem anderen Bereich des Körpers durch den Blutstrom wandert, sich zu einem Embolus entwickelt und in der Arterie stecken bleibt. Der Embolus kann von einem größeren Blutgerinnsel im Herzen stammen oder sich von einer Cholesterinablagerung (Atherom) in der Aorta abgelöst haben (siehe Cholesterinembolie-Syndrom).

Andererseits kann der Infarkt von einem Gerinnsel in der Nierenarterie selbst herrühren, das in einer verletzten Arterie entstanden ist. Die Verletzung kann durch einen chirurgischen Eingriff, eine Angiographie oder Gefäßplastik verursacht worden sein. Ein Gerinnsel kann auch Folge einer schweren Atherosklerose, einer Arterienentzündung (Arteriitis) oder eines gerissenen Aneurysmas (einer sich langsam bildenden Ausweitung der Gefäßwand der Aorta) der Nierenarterie sein.

Ein Riss in der Innenwand der Aorta oder Nierenarterie blockiert den Blutfluss in der Arterie oder die Arterie platzt. Bei Krankheiten, die aufgrund der Ablagerung von Fettmaterial an der Arterienwand zu deren Verdickung und verminderten Dehnfähigkeit (Atherosklerose) oder einer krankhaften Entwicklung des Bindegewebes in der Arterienwand (fibromuskuläre Dysplasie) führen, besteht ein erhöhtes Risiko, dass Blutgefäße reißen. Diese Erkrankungen können selbst ohne Blutgerinnsel zu einer starken Verengung oder zu einem teilweisen Verschluss der Nierenarterien führen. Eine Verengung oder ein Verschluss ohne auftretende Blutgerinnsel nennt man Nierenarterienstenose.