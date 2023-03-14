Zhiwei Zhang, MD
Fachgebiete und Expertise
Ausbildung
- Medical School: Sun Yat-Sen University of Medical Science, Guang Zhou, China
- Residency: Internal Medicine, St Barnabas Hospital, Bronx, NY
- Fellowship: Nephrology, Massachusetts General Hospital, Boston, MA
Zertifizierungen
- American Board of Internal Medicine - Nephrology
Ausgewählte Auszeichnungen, Errungenschaften und Publikationen
- Joseph E. Murray Award from National Kidney Foundation of MA/RI/NH/VT
- National Research Service Award from NIH/NIDDK
- Over 30 articles in peer-reviewed journals
Kapitel und Kommentare für Manuals