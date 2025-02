Auf den Zähnen sammeln sich Bakterien und produzieren Säuren, die dann zu Karies führen.

Bakterien, Speichel und kleine Nahrungspartikel bilden eine dünne Schicht, die als Zahnbelag bezeichnet wird und sich an Ihre Zähne anhaftet. Zahnbelag verhärtet sich mit der Zeit und wird zu Zahnstein. Zahnstein ist zumeist gelb. Sie können ihn manchmal an der Zahnbasis sehen. Bakterien in Zahnbelag und Zahnstein sind schwer zu entfernen.

Die Bakterien ernähren sich von Zucker. Deshalb können zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke zu Karies führen. Die Menge an Zucker, die man isst, ist dabei weniger von Bedeutung als die Häufigkeit, mit der man Zucker isst. Es kommt darauf an, wie lange der Zucker mit den Zähnen in Kontakt ist. Eine Stunde lang an einem zuckerhaltigen Getränk zu nippen ist also schädlicher, als innerhalb von fünf Minuten einen Schokoriegel aufzuessen, auch wenn dieser mehr Zucker enthält. Babys, die abends mit einem Fläschchen ins Bett gebracht werden, sind auch einem Risiko für Karies ausgesetzt, selbst wenn dieses nur Milch oder Milchersatz enthält. Die Abendflaschen sollten nur Wasser enthalten.

Die Wahrscheinlichkeit von Karies steigt, wenn Sie: