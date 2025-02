Dentalapparaturen

Durch eine Brücke oder ein Implantat lassen sich gezogene Zähne ersetzen. Bei schwer geschädigten Zähnen kann auch eine Krone auf den Zahn gesetzt werden.

Bei einer Brücke handelt es sich um eine festsitzende Teilprothese, bei der die benachbarten Zähne auf beiden Seiten des fehlenden Zahnes mit Kronen bedeckt werden. Eine Brücke besteht aus falschen Zähnen, die verbunden und dann an eine Krone angesetzt werden, die mit Zement am natürlichen Zahn befestigt wird. Eine Brücke wird dauerhaft fixiert und kann nicht herausgenommen werden. Man kann mehr als 1 Brücke verwenden, um fehlende Zähne zu ersetzen.

Eine Krone überdeckt einen einzelnen Zahn (Restauration). Damit sie die richtige Form bekommt, sind in der Regel 2 Besuche beim Zahnarzt erforderlich, manchmal auch mehr. In der ersten Sitzung bereitet der Zahnarzt den Zahn vor, indem er ihn abschleift, einen Abdruck des präparierten Zahnes anfertigt und eine provisorische Krone aufsetzt. Die dauerhafte Krone wird dann anhand des Abdrucks in einem Zahntechniklabor maßgefertigt. Beim nächsten Zahnarztbesuch wird die provisorische Krone entfernt und die bleibende Krone mit Zahnzement auf dem abgeschliffenen Zahn befestigt. Viele Ärzte verwenden mittlerweile Digitalscanner und Fräsen, die ihnen bei der Gestaltung und dem Fräsen einer Krone behilflich sind, sodass sie noch am selben Tag eingesetzt werden kann.

Kronen bestehen in der Regel aus Gold, Keramik oder Porzellan und sind mit einer Metallstruktur verschmolzen. Die Krone kann mit Keramik verblendet werden, um das Metall farblich zu überdecken. Obwohl Porzellan härter und abweisender als Zahnschmelz ist und beim gegenüberliegenden Zahn Verschleiß verursachen kann, ist dies bei neueren Keramikprodukten weniger der Fall. Außerdem brechen Kronen, die vollständig aus Porzellan oder ähnlichen Keramikmaterialien bestehen, etwas leichter als reine Metallkronen.

Fehlende Zähne können auch durch Zahnimplantate ersetzt werden. Ist zu wenig gesundes Knochenmaterial im Kiefer vorhanden, können Knochentransplantationen ein ausreichendes Fundament für die Implantate schaffen. Implantate sind Metallfixierungen, die in den Kieferknochen eingesetzt werden. Das Metall besteht aus einer besonderen Legierung, an die sich die Knochenzellen anlagern. Nach gewisser Zeit, in der Regel innerhalb von zwei bis sechs Monaten, hat sich das Implantat fest mit dem Knochen verbunden und es wird ein Stab eingesetzt. Dann werden ein künstlicher Zahn (Krone) oder Zähne (von einem Teilzahn bis zu einem vollständigen Zahnersatz) an den Zahnpfosten befestigt. Der neue künstliche Zahn oder die künstliche Zahnreihe hält dann den Kräften stand, die beim normalen Kauen entstehen. Mittlerweile werden Implantate bevorzugt, da sie keine Karies entwickeln können und im Gegensatz zu herausnehmbaren Teilprothesen eine fixierte Lösung bieten. Um eine Infektion zu vermeiden, muss der Bereich um die Implantate stets sauber gehalten werden.