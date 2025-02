Wunde Stellen und Beulen auf der Zunge

Texas A&M University, College of Dentistry

Die Ursache wunder Stellen auf der Zunge sind u. a.:

Die Seite der Zunge kann sich etwas ausdehnen, um den durch fehlende Zähne entstandenen Leerraum zu füllen. Dies ist in der Regel harmlos. Kleine Beulen auf beiden Seiten der Zunge sind gewöhnlich harmlos. Eine Erhebung auf nur einer Seite kann krebsartig sein und sollte untersucht werden.

Unerklärliche rote oder weiße Bereiche, wunde Stellen oder (insbesondere harte) Knoten auf der Zunge, vor allem, wenn diese schmerzlos sind, können auf Krebs hindeuten und sollten von einem Arzt oder Zahnarzt untersucht werden. Die meisten bösartigen Tumoren im Mund finden sich an den Zungenrändern und am Mundboden. Auf der Zungenoberseite wachsen so gut wie nie Krebsgeschwüre, es sei denn, der Krebs hat sich aufgrund einer unbehandelten Syphilis entwickelt.