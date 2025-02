Verfärbungen der Zunge und andere Veränderungen

Bei Landkartenzunge sind einige Bereiche der Zunge rot und glatt (wie Geschwüre), oft umgeben von einem weißen Rand. Andere Bereiche, die weiß oder gelb und rau aussehen, können wie Schuppenflechte aussehen oder von Psoriasis verursacht werden. Die verfärbten Bereiche verlagern sich oft im Laufe von Wochen bis hin zu mehreren Jahren. Diese Störung verursacht in der Regel keine Schmerzen und muss nicht behandelt werden. Die Landkartenzunge tritt häufiger bei Frauen als bei Männern auf, und das Risiko dafür ist bei Rauchern geringer.

Weisen die Patienten Symptome auf, kann das Auftragen geringer Dosen von Corticosteroiden zuweilen helfen.

Bei der Faltenzunge befinden sich tiefe Rillen auf der Zungenoberfläche. Die Ursache ist unbekannt, aber die Faltenzunge kann mit der Landkartenzunge und einigen anderen Erkrankungen einhergehen. Gewöhnlich treten dabei keine Symptome auf, und es ist keine Behandlung notwendig.

Bei „haariger“ Zunge sammelt sich Keratin (ein normales Körperprotein, das sich in Haaren, Haut und Nägeln befindet) auf den normalen Erhebungen auf der Zunge (Papillen) an und verleiht ihm ein behaartes Aussehen. Haarige Zunge kann entstehen, wenn Nahrungsreste in den Papillen eingeklemmt werden, wenn die Betroffenen den Mund nicht richtig reinigen. Auch bei Fieber, Behandlungen mit Antibiotika und zu häufiger Anwendung von peroxidhaltigen Mundwassern kann die Zunge flaumig aussehen.

Dieser Flaum auf der Zunge sollte nicht mit Leukoplakie an der Zungenseite verwechselt werden. Haarleukoplakie sind weiße, stark aussehende Flecken auf der Zunge, die durch das Epstein-Barr-Virus verursacht werden. Sie treten in der Regel bei Menschen mit Erkrankungen auf, die das Immunsystem unterdrücken, insbesondere HIV-Infektion.

Verfärbungen und Oberflächenveränderungen der Zunge Erdbeerzunge Als Erdbeerzunge bezeichnet man eine gerötete Zunge mit kleinen „Samen“. Die kleinen, fadenförmigen Erhebungen (Papillen) auf der Zunge lösen sich ab, und die pilzförmigen Erhebungen verbleiben und bilden die „Samen der Erdbeere“. Eine Erdbeerzunge kann auch das erste Anzeichen für Scharlach sein. ... Erfahren Sie mehr SCIENCE PHOTO LIBRARY Landkartenzunge Auf der Zungenoberfläche befinden sich große, unregelmäßige Flecken, die einer Landkarte gleichen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. dent. Casey Campbell, MS. Landkartenzunge (mit zerklüfteter Zunge) Benigne wandernde Glossitis (geographische Zunge), bei der die normalen Vorsprünge (Papillen) auf der Zungenoberfläche verloren gehen und von erhabenen weiß-gelben Bereichen umgeben sind. Die Zunge zeigt auch Fissuren (tiefe Rillen auf der Oberseite und an den Seiten der Zunge), die oft mit einer Landkartenzunge einhergehen. © Springer Science+Business Media ... Erfahren Sie mehr Haarige Zunge Die Zunge ist bräunlich und hat ein haariges Aussehen, da sich Keratin auf den normalen Erhebungen auf der Oberseite der Zunge (Papillen) angesammelt hat. ... Erfahren Sie mehr Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. dent. Craig B. Fowler. Erdbeerzunge Als Erdbeerzunge bezeichnet man eine gerötete Zunge mit kleinen „Samen“. Die kleinen, fadenförmigen Erhebungen (Papillen) auf der Zunge lösen sich ab, und die pilzförmigen Erhebungen verbleiben und bilden die „Samen der Erdbeere“. Eine Erdbeerzunge kann auch das erste Anzeichen für Scharlach sein. ... Erfahren Sie mehr SCIENCE PHOTO LIBRARY Landkartenzunge Auf der Zungenoberfläche befinden sich große, unregelmäßige Flecken, die einer Landkarte gleichen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. dent. Casey Campbell, MS. Landkartenzunge (mit zerklüfteter Zunge) Benigne wandernde Glossitis (geographische Zunge), bei der die normalen Vorsprünge (Papillen) auf der Zungenoberfläche verloren gehen und von erhabenen weiß-gelben Bereichen umgeben sind. Die Zunge zeigt auch Fissuren (tiefe Rillen auf der Oberseite und an den Seiten der Zunge), die oft mit einer Landkartenzunge einhergehen. © Springer Science+Business Media ... Erfahren Sie mehr Haarige Zunge Die Zunge ist bräunlich und hat ein haariges Aussehen, da sich Keratin auf den normalen Erhebungen auf der Oberseite der Zunge (Papillen) angesammelt hat. ... Erfahren Sie mehr Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. dent. Craig B. Fowler.

Weißliche Flecken auf der Zunge, vergleichbar mit den Flecken, die zuweilen auf der Wangenschleimhaut zu finden sind, können eine Begleiterscheinung sein