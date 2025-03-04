Rezeptfreie Medikamente und damit verbundene Vorsichtsmaßnahmen

Der Körper von Kindern verarbeitet und reagiert anders auf Medikamente als der von Erwachsenen. Es kann vorkommen, dass ein Medikament jahrelang von vielen Menschen verwendet wird, ehe seine Gefahren für Kinder entdeckt werden. Beispielsweise dauerte es Jahre, bis Forschungsergebnisse zeigten, dass das Auftreten des Reye-Syndroms mit der Gabe von Aspirin an Kinder mit Windpocken oder Grippe in Verbindung steht. Ärzte und Eltern sind häufig überrascht, dass die meisten rezeptfreien Medikamente nicht speziell bei Kindern geprüft worden sind, nicht einmal, wenn sie Dosierungsempfehlungen für Kinder geben.

Die Bestimmung der korrekten Medikamentendosis für ein Kind kann schwierig sein. Auch wenn kindgerechte Dosierungen oft nach Altersgruppen (z. B. 2 bis 6 Jahre oder 6 bis 12 Jahre) angegeben werden, ist das Alter nicht das beste Kriterium. In jeder Altersstufe können sich Kinder in Bezug auf ihre Größe erheblich voneinander unterscheiden. Deshalb empfehlen Ärzte sich bei der Dosisbestimmung von rezeptfreien Medikamenten nach dem Gewicht des Kindes zu richten.

Wenn das Etikett keine Anweisungen enthält, in welcher Dosishöhe das Medikament für ein Kind angemessen ist, sollten die Eltern nicht versuchen, dies zu erraten. Im Zweifelsfall sollte ein Elternteil einen Arzt oder Apotheker konsultieren. Durch eine solche Beratung kann verhindert werden, dass ein Kind eine gefährlich hohe Dosis von einem eigentlich hilfreichen Medikament erhält.

Viele Medikamente für Kinder werden als Saft angeboten. Auch wenn das Etikett klare Anweisungen bzgl. der Dosis enthalten sollte, könnte die Verwendung eines gewöhnlichen Teelöffels zu einer falschen Dosierung führen. Die einzigen Löffel, mit denen die Dosis eines Medikaments in Saftform abgemessen werden kann, sind Messlöffel. Ein zylindrischer Messlöffel eignet sich zur Messung der Dosis für Kinder jedoch weitaus besser. Eine Spritze zur oralen Verabreichung wird für die Messung und das Spritzen einer bestimmten Medikamentenmenge in den Mund eines Kleinkindes bevorzugt. Vor dem Gebrauch einer oralen Spritze sollte stets die Kappe entfernt werden. Ein Kind kann an einer versehentlich verschluckten Verschlusskappe, die in der Luftröhre des Kindes stecken bleibt, ersticken. Gelegentlich werden Medikamente zur Behandlung von Kindern mit einer Messvorrichtung geliefert. In diesem Fall sollte die mitgelieferte Messvorrichtung zur Bestimmung der für Kinder geeigneten Dosierung verwendet werden.

Viele Medikamente für Kinder sind in mehreren Formen erhältlich. Erwachsene müssen Etiketten von jedem neuen Medikament für ein Kind aufmerksam lesen.