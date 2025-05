(Berufsbedingtes Asthma)

Eliminierung oder Reduzierung der Exposition

Medikamente zur Öffnung der Atemwege

Veränderung oder Wechsel des Arbeitsplatzes

Zusätzlich zur Reduzierung oder Eliminierung von Belastungen (Expositionen) am Arbeitsplatz erfolgt die gleiche medizinische Behandlung wie für andere Formen von Asthma. Medikamente zur Erweiterung der Atemwege (Bronchodilatatoren) werden vorzugsweise zum Inhalieren verschrieben (z. B. Salbutamol). Auch Medikamente zur Linderung von Entzündungen können verschrieben werden, entweder zum Inhalieren (z. B. Triamcinolon, ein Kortikosteroid) oder als Tabletten (z. B. Montelukast). Bei schweren Anfällen können für kurze Zeit Kortikosteroide wie Prednison oral eingenommen werden. Für längerfristige Behandlungen werden Kortikosteroide zum Inhalieren gegenüber oralen Kortikosteroiden bevorzugt. Werden mehr oder häufiger Asthmamedikamente genommen, sollte das auf eine anhaltende Exposition gegenüber Reizstoffen am Arbeitsplatz aufmerksam machen.

Bei sensibilisierungsinduziertem berufsbedingten Asthma können die Betroffenen bereits auf eine Belastung mit extrem niedrigen Konzentrationen von Luftschwebstoffen reagieren, nachdem sie einmal gegenüber einem Reizstoff sensibilisiert wurden. Daher besteht die empfohlene Behandlung darin, herauszufinden, welche Substanz zur Sensibilisierung geführt hat und eine weitere Exposition zu verhindern. Da eine vollständige Entfernung vom Arbeitsplatz erhebliche sozioökonomische Folgen haben kann, wird manchmal versucht, den Betroffenen in einem anderen Arbeitsbereich bei demselben Arbeitgeber einzusetzen oder die technischen Kontrollen zu verbessern (durch Kontrolle der Umgebung). In Situationen, in denen eine weitere Exposition gegenüber der sensibilisierenden Substanz nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine engmaschige Überwachung auf eine Verschlechterung des Asthmas unerlässlich, einschließlich der Symptome, Medikamenteneinnahme und der Lungenfunktion. Eine frühzeitige Erkennung und sofortige Entfernung von der sensibilisierenden Substanz führt zu besseren Ergebnissen, aber Asthma hält gewöhnlich auch dann an, wenn der Betroffene der Substanz nicht ausgesetzt ist.

Menschen mit reizstoffinduziertem berufsbedingten Asthma und exazerbiertem berufsbedingten Asthma können ihre derzeitige Arbeit fortsetzen, wenn angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um die auslösenden Expositionen und Bedingungen zu reduzieren. Dazu gehören bessere Umgebungskontrollen von Reizstoffen und Anpassungen zur Vermeidung bestimmter Aufgaben und Orte, wie z. B. die Arbeit in einem heißen oder kalten Raum. Eine regelmäßige Überwachung und Kontrolle der Asthmasymptome ist wichtig.