Übersicht über akute Virushepatitis

Eine akute Virushepatitis kann von leichten grippeähnlichen Erkrankungen bis hin zu tödlichem Leberversagen führen. Manchmal treten auch überhaupt keine Symptome auf. Wie schwer die Symptome sind und wie rasch die Heilung einsetzt, schwankt je nach Virus und der Reaktion des Betroffenen auf die Infektion beträchtlich. Hepatitis A und C bringen oft nur sehr leichte oder gar keine Symptome mit sich und können gänzlich unbemerkt bleiben. Hepatitis B und E lösen hingegen eher schwere Symptome aus. Bei einer gleichzeitigen Infektion mit Hepatitis B und D (Begleitinfektion) können sich die Symptome der Hepatitis B noch weiter verschlimmern.

Die Symptome einer akuten Virushepatitis treten in der Regel plötzlich auf. Hierzu gehören:

Appetitlosigkeit

Ein allgemeines Krankheitsgefühl (Malaise)

Übelkeit und Erbrechen

Fieber

Schmerzen im rechten Oberbauch (wo sich die Leber befindet)

Bei Rauchern ist die Abneigung gegen Zigaretten typisch. Vor allem bei einer Infektion mit Hepatitis B entwickeln Patienten manchmal Gelenkbeschwerden und einen roten, juckenden Hautausschlag (Quaddeln oder Urtikaria).

Der Appetit kehrt gewöhnlich etwa eine Woche nach Beginn der Symptome zurück.

Manchmal wird der Urin nach 3 bis 10 Tagen dunkel, und der Stuhl wird blass. Gelbsucht (eine gelbliche Verfärbung der Haut und des Weiß im Auge) kann entstehen. Manchmal wird sie von Juckreiz begleitet. Diese Symptome treten auf, da die geschädigte Leber das Bilirubin nicht wie sonst aus dem Blut entfernen kann. Bilirubin ist ein gelber Farbstoff und wird im Rahmen des normalen Abbaus von alten oder beschädigten roten Blutkörperchen gebildet und ist ein Zwischenprodukt beim Abbau von Hämoglobin (dem Sauerstoff bindenden Teil der roten Blutkörperchen). Das Bilirubin sammelt sich dann im Blut an und lagert sich in der Haut (wodurch diese gelb aussieht und juckt) und im weißen Teil der Augen ab (was sie gelb aussehen lässt). Bilirubin wird normalerweise als Bestandteil der Galle (die grünlich-gelbe Verdauungsflüssigkeit, die von der Leber gebildet wird) in den Darm freigesetzt und über den Stuhl ausgeschieden. Dadurch erhält der Stuhl seine typische braune Farbe. Bei Hepatitis-Patienten ist der Stuhl blass, da das Bilirubin nicht in den Darm gelangt, um über den Stuhl aus dem Körper ausgeschieden zu werden. Stattdessen wird das Bilirubin über den Urin ausgeschieden, was diesen dunkel aussehen lässt.

Die Leber kann vergrößert und druckempfindlich sein.

Die meisten der anfänglichen Symptome (Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Fieber) verschwinden normalerweise innerhalb einer Woche und die Patienten fühlen sich besser, obwohl sich die Gelbsucht verschlimmern kann. Die Gelbsucht erreicht meistens nach 1 bis 2 Wochen ihren Höhepunkt und lässt dann innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach. Manchmal dauert eine vollständige Genesung jedoch bedeutend länger.

In seltenen Fällen entwickelt sich eine fulminante Hepatitis. Dabei handelt es sich um eine schwere Hepatitis mit Anzeichen von Leberversagen. Fulminante Hepatitis kann bei Patienten mit Hepatitis A vorkommen. Sie tritt jedoch eher bei Patienten mit Hepatitis B auf, besonders, wenn sie gleichzeitig an Hepatitis D leiden. Sie kann auch bei Personen auftreten, die bestimmte Medikamente anwenden, wie Paracetamol und pflanzliche Ergänzungsmittel, die die Leber schädigen können. Bei Personen, die über einen langen Zeitraum große Mengen Alkohol konsumieren, kann eine alkoholische Hepatitis ebenfalls die Ursache sein. Die fulminante Hepatitis kann sehr schnell fortschreiten, meist innerhalb von Tagen oder Wochen. Die Leber kann nicht mehr genug Proteine synthetisieren, die der Blutgerinnung dienen. Doch obwohl das Blut nicht normal gerinnt, kommt es nicht häufiger zu Blutergüssen oder zu schnelleren oder grundlosen Blutungen. Die Leber kann giftige Substanzen nicht wie gewohnt entfernen. Daher reichern sich diese toxischen Substanzen im Blut an und gelangen ins Gehirn, was zu einem raschen Abfall der geistigen Funktion führt – einer sogenannten hepatischen (portosystemischen) Enzephalopathie. Die Betroffenen können innerhalb von Tagen bis Wochen ins Koma fallen. Fulminante Hepatitis kann besonders bei Erwachsenen tödlich verlaufen. Manchmal ist eine sofortige Lebertransplantation erforderlich, um das Leben des Patienten zu retten.

Patienten mit einer akuten Virushepatitis erholen sich in der Regel auch ohne Behandlung nach 4 bis 8 Wochen. Einige mit Hepatitis B oder C infizierte Menschen entwickeln jedoch chronische Infektionen.