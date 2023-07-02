Jede Körperzelle enthält Gene. Gene geben jeder Ihrer Zellen Anweisungen darüber, wie sie zu funktionieren haben. Gene sagen den Zellen, wann sie beginnen sollen zu wachsen, wann sie aufhören sollen zu wachsen und welche Substanzen sie bilden sollen.

Gelegentlich kann ein Gen eine Zelle krebsartig werden lassen, wenn:

das Gen durch etwas, womit man in Kontakt kam, beschädigt wurde (ein Umweltfaktor),

das Gen beim Zellwachstum nicht korrekt kopiert wurde.

Mit geringerer Wahrscheinlichkeit haben Sie ein Krebsgen eines ihrer Elternteile geerbt. Gelegentlich sind Mitglieder einer Familie für eine bestimmte Krebsart anfälliger. Ein krebsauslösendes Gen wird möglicherweise in dieser Familie weitergegeben. Ein krebserregendes Gen namens BRCA erhöht das Risiko für Brustkrebserkrankungen.