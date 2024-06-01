Was ist eine Kardiomyopathie?

Eine Kardiomyopathie ist eine Herzerkrankung, die den Herzmuskel direkt betrifft. Der Herzmuskel ist notwendig, um Blut zu pumpen.

Ein Problem mit dem Herzmuskel sorgt dafür, dass das Herz das Blut nicht richtig pumpen kann.

Wenn die Pumpleistung des Herzens nicht richtig funktioniert, kann das zu Kurzatmigkeit, Schwäche und Müdigkeit sowie Schwellungen in den Beinen führen.

Bestimmte Herzinfektionen, Alkohol, bestimmte Medikamente oder ein vererbtes Herzmuskelproblem können eine Kardiomyopathie verursachen.

Ärzte führen eine Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie) und manchmal eine Herzkatheterisierung oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) des Herzens durch.

Der Arzt behandelt die Ursache der Kardiomyopathie und verabreicht dem Patienten Medikamente, um die Pumpleistung des Herzens zu verbessern. Manchmal ist jedoch eine Herzoperation notwendig.

Andere Erkrankungen können den Herzmuskel belasten und schwächen. Beispiele hierfür sind Herzinfarkte, erkrankte Herzklappen und chronischer Bluthochdruck. Diese Erkrankungen werden jedoch nicht als Kardiomyopathie angesehen, da sie den Herzmuskel lediglich indirekt betreffen. Bei einer Kardiomyopathie beginnt das Problem im Herzmuskel.