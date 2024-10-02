Was sind die Symptome einer infektiösen Endokarditis?

Eine infektiöse Endokarditis entwickelt sich in der Regel langsam. Manchmal entsteht sie jedoch auch schnell.

Eine subakute infektiöse Endokarditis entsteht, wenn sich die Herzinnenhautentzündung langsam über Wochen oder Monate hinweg entwickelt. Es kommt nach und nach zu Symptomen wie:

Müdigkeit

Niedrigem Fieber (37,2 bis 38,3 °C)

Gewichtsverlust

Schwitzen

Eine akute infektiöse Endokarditis beginnt plötzlich und man wird schnell sehr schwer krank. Eine der Herzklappen kann innerhalb von Tagen schwer beschädigt werden. Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:

Hohes Fieber (38,9 ° bis 40 °C)

Extreme Müdigkeit

Atembeschwerden

Bei beiden Formen der Endokarditis kann auch Folgendes auftreten:

Schüttelfrost

Die Gelenke schmerzen.

Blasse Haut

Schmerzhafte Schwellungen unter der Haut

Manchmal breitet sich infiziertes Material des Herzens durch das Blut auf andere Teile des Körpers aus. Es kann zu einer Infektion der Lunge, des Gehirns, der Nieren oder anderer Organe kommen.