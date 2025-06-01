Was sind Impfungen (Impfstoffe)?
Mithilfe von Impfstoffen kann Ihr Körper lernen, bestimmte Infektionen zu bekämpfen. Impfstoffe bekämpfen Infektionen nicht, wenn Sie schon krank sind, wie dies Medikamente tun. Impfstoffe helfen Ihnen dabei, nicht an bestimmten Infektionen zu erkranken.
Die Gabe von Impfstoffen wird auch als Immunisierung bezeichnet, weil diese Ihrem Immunsystem zeigen, wie es gegen bestimmte Krankheiten kämpfen kann. Wenn Sie mit einem Impfstoff gegen eine Krankheit geschützt sind, sagt man auch Sie sind „immun“ gegen die Krankheit.
Jeder Impfstoff beugt nur einer bestimmten Infektionsart vor. So wirkt der Grippeimpfstoff zum Beispiel nur zur Vorbeugung gegen Grippe. Außerdem kann es notwendig sein, einen Impfstoff öfter verabreicht zu bekommen, damit er vollständig wirksam ist. Da Impfstoffe für gewöhnlich mit einer Spritze (Injektion) verabreicht werden, werden verschiedene Impfstoffe häufig zusammen verabreicht, damit Sie weniger Injektionen bekommen.
Babys und Kinder erhalten diese Impfungen nach einem standardisierten Impfplan.
Ärzte haben diesen Impfplan nach dem Alter der Kinder aufgestellt, zu dem für sie ein Risiko für die verschiedenen Infektionen besteht.
Hält man sich nicht an den Plan und lässt die Impfungen später vornehmen, erhöht sich das Risiko, dass das Kind eine schwere Infektion bekommt.
Wirken Impfstoffe?
Ja, Impfstoffe senken das Risiko für Ihr Kind, eine Infektion zu bekommen. Kinder, die nicht geimpft werden, erkranken eher an bestimmten Infektionen oder sterben daran als solche, die geimpft werden. Kein Impfstoff wirkt jedoch hundertprozentig. Manche Kinder, die Impfstoffe gegen bestimmte Infektionen erhalten haben, können trotzdem an diesen Infektionen erkranken.
Früher starben jedes Jahr Tausende Kinder an Krankheiten, die man heute durch Impfungen verhindern kann. Hunderttausende erkrankten schwer. Dank Impfstoffen ...
... konnte eine tödliche Krankheit, die Pocken, vollständig ausgerottet werden
Andere schwerwiegende Krankheiten wie Kinderlähmung (Polio), Diphtherie und Tetanus kommen in den USA heute kaum mehr vor
Einige weit verbreitete Krankheiten treten heute viel weniger häufig auf, etwa Masern, Keuchhusten (Pertussis) und Mumps.
Wenn die Infektionen selten auftreten, warum sollte ich mein Kind dann impfen lassen?
Viele dieser durch Impfung vermeidbaren Infektionen kommen in den Vereinigten Staaten noch vor und sind auch in anderen Ländern der Welt verbreitet. Sie können sich bei nicht geimpften Kindern schnell ausbreiten. Zum Beispiel treten Ausbrüche von Masern immer noch in den Vereinigten Staaten auf. Diese Ausbrüche treten bei Kindern auf, die nicht gegen Masern geimpft wurden. Daher dürfen die Impfbemühungen für alle Kinder nicht nachlassen.
Welche Krankheiten können durch Impfstoffe verhindert werden?
Für die unten aufgeführten Infektionen, die bei Kindern auftreten, sind Impfstoffe verfügbar. Viele sind hoch ansteckend, das heißt, sie werden leicht und schnell auf andere Menschen übertragen. Dies bedeutet auch, dass, wenn Ihr Kind eine Impfung erhält, dies auch andere Menschen vor einer Infektion schützen kann.
Windpocken
COVID-19
Diphtherie
Haemophilus-influenzae-B-Infektion (die Meningitis und Pneumonie verursachen kann)
Hepatitis A
Hepatitis B
Das Papillomavirus (HPV, das bei Mädchen Gebärmutterhalskrebs und bei Mädchen und Jungen Genitalwarzen verursachen kann)
Influenza (Grippe)
Masern
Meningokokkeninfektion (die Meningitis verursachen kann)
Mumps-Virus
Keuchhusten (Pertussis)
Pneumokokken-Infektionen (die Ohreninfektionen, Sinusinfektionen, Pneumonie und Meningitis verursachen können)
Kinderlähmung
Rotavirus
Röteln (Rubella)
Tetanus
Sind Impfstoffe sicher?
Ja, Impfstoffe gelten als sehr sicher. Bei einigen wenigen Kindern kommt es zu Nebenwirkungen, aber diese sind selten schwerwiegend. Die Krankheiten, gegen die uns die Impfstoffe schützen, sind zudem gefährlicher für Ihr Kind als die Nebenwirkungen der Impfstoffe.
Bevor ein Impfstoff verabreicht werden kann, wird er auf seine Sicherheit hin geprüft.
Diese Nebenwirkungen sind häufig leicht, wie etwa Schmerzen und Rötung an der Einstichstelle, Ausschlag oder leichtes Fieber.
In sehr seltenen Fällen sind Nebenwirkungen des Impfstoffs schwerwiegender.
Wenn bei Ihrem Kind nach einer Impfung Probleme auftreten, informieren Sie sofort den Kinderarzt.
Können Impfstoffe mein Kind autistisch machen?
Nein, es ist kein Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus bekannt.
Auf der ganzen Welt haben Ärzte Studien durchgeführt, um einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus zu suchen, doch sie haben keinen gefunden.
Bei Kindern, die geimpft werden, besteht keine höhere Wahrscheinlichkeit für Autismus als bei solchen, die nicht geimpft werden.