Mithilfe von Impfstoffen kann Ihr Körper lernen, bestimmte Infektionen zu bekämpfen. Impfstoffe bekämpfen Infektionen nicht, wenn Sie schon krank sind, wie dies Medikamente tun. Impfstoffe helfen Ihnen dabei, nicht an bestimmten Infektionen zu erkranken.

Die Gabe von Impfstoffen wird auch als Immunisierung bezeichnet, weil diese Ihrem Immunsystem zeigen, wie es gegen bestimmte Krankheiten kämpfen kann. Wenn Sie mit einem Impfstoff gegen eine Krankheit geschützt sind, sagt man auch Sie sind „immun“ gegen die Krankheit.

Jeder Impfstoff beugt nur einer bestimmten Infektionsart vor. So wirkt der Grippeimpfstoff zum Beispiel nur zur Vorbeugung gegen Grippe. Außerdem kann es notwendig sein, einen Impfstoff öfter verabreicht zu bekommen, damit er vollständig wirksam ist. Da Impfstoffe für gewöhnlich mit einer Spritze (Injektion) verabreicht werden, werden verschiedene Impfstoffe häufig zusammen verabreicht, damit Sie weniger Injektionen bekommen.

Babys und Kinder erhalten diese Impfungen nach einem standardisierten Impfplan.

Ärzte haben diesen Impfplan nach dem Alter der Kinder aufgestellt, zu dem für sie ein Risiko für die verschiedenen Infektionen besteht.

Hält man sich nicht an den Plan und lässt die Impfungen später vornehmen, erhöht sich das Risiko, dass das Kind eine schwere Infektion bekommt.

In den Vereinigten Staaten stellen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aktuelle Impfpläne und andere nützliche Informationen bereit, die hier verfügbar sind: