Bei manchen Menschen sind nur Mund und Augen trocken, auch Sicca-Syndrom genannt. Die Trockenheit der Augen kann die Hornhaut schwer schädigen, was zu Fremdkörpergefühl und Reizung der Augen führt. Der Mangel an Tränenflüssigkeit kann bleibende Schäden am Auge verursachen. Zu wenig Speichel (Xerostomie) verursacht Mundgeruch und schlechten Geschmack im Mund, erschwert das Essen und Schlucken und kann die Zähne angreifen, z. B. durch Speichelstein. Ein brennendes Gefühl im Mund weist auf eine Pilzinfektion hin.

Sjögren-Syndrom (Zunge) Bild JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Bei anderen Menschen sind viele Organe betroffen. Beim Sjögren-Syndrom können die Haut und die Schleimhäute in Nase und Hals, im Magen-Darm-Trakt, im Kehlkopf, in der Luftröhre, den Atemwegen, der Vulva und der Scheide austrocknen. Die Trockenheit in Vulva und Scheide verursacht Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Die Trockenheit der Luftröhre kann Husten hervorrufen und Probleme mit der Funktion der Stimmbänder verursachen. Nerven, Lunge und andere Gewebe können durch die Entzündung beeinträchtigt werden.

Bei rund einem Drittel der Patienten vergrößern sich die Speicheldrüsen (Parotiden) in den Wangen und werden berührungsempfindlich. Eine Drüse kann größer werden als die andere, was auf einen Tumor oder eine andere Erkrankung hindeuten kann.

Gelenkentzündungen (Arthritis) treten bei etwa 20 Prozent der Patienten auf und betreffen die gleichen Gelenke wie bei einer rheumatoiden Arthritis. Beim Sjögren-Syndrom verlaufen sie in der Regel jedoch milder und weniger aggressiv.

Im ganzen Körper können sich die Lymphknoten vergrößern. Lymphome, die Tumoren des Lymphsystems sind, können entstehen. Betroffene haben im Vergleich zu Personen ohne Sjögren-Syndrom ein erhöhtes Risiko für das Entstehen eines Non-Hodgkin-Lymphoms.

Ausschläge, Nierenschäden, Lungenprobleme, Pankreatitis und Vaskulitis sind weitere Erscheinungsbilder des Sjögren-Syndroms. Das Raynaud-Syndrom, bei dem die Finger als Reaktion auf Kälte oder emotionalen Stress plötzlich weiß und gefühllos werden oder zu prickeln beginnen, kann ebenfalls auftreten.

Es kann zu Haarausfall (Alopezie) kommen.

Menschen mit Sjögren-Syndrom leiden häufig an Erschöpfung.