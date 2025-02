Primäre bösartige Knochentumoren

Chordome sind seltene bösartige Tumoren, die vorwiegend die Enden der Wirbelsäule befallen, hauptsächlich in der Mitte des Kreuzbeins (Sakrum) oder Steißbeins oder an der Schädelbasis. Ein Chordom an Kreuzbein oder Steißbein verursacht permanente Schmerzen. Ein Chordom an der Schädelbasis kann zu Problemen an den Nerven an der Schädelbasis (den Hirnnerven) führen. Vor einer Diagnose können bereits über Monate oder Jahre Symptome auftreten. Chordome verbreiten sich (metastasieren) in der Regel nur dann auf andere Bereiche wie die Lunge, wenn sie besonders aggressiv sind, können aber nach einer Behandlung wiederkehren.

Zur Diagnose eines Chordoms wird eine Magnetresonanztomografie (MRT) durchgeführt. Zudem nimmt der Arzt eine Biopsie vor.

Chordome an Kreuzbein oder Steißbein lassen sich durch operative Entfernung heilen. Chordome an der Schädelbasis sind normalerweise nicht operativ behandelbar; mit Bestrahlung lassen sie sich jedoch zeitweise verkleinern und die Schmerzen reduzieren.