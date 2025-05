Untersuchungen durch den Arzt

Blut- und Urintests

Biopsie

Gelegentlich bildgebendes Verfahren des Brustkorbs

Ärzte vermuten eine mikroskopische Polyangiitis aufgrund der Symptome.

Blut- und Urintests werden durchgeführt. Mit diesen Untersuchungen lässt sich die Erkrankung zwar nicht genau bestimmen, sie können aber eine Entzündung nachweisen. Durch Bluttests können auch Blutungen im Verdauungstrakt nachgewiesen werden. Das Blut wird auf Antikörper, z. B. antineutrophile zytoplasmatische Antikörper (ANCA), untersucht, die bestimmte weiße Blutkörperchen angreifen. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit oder Erythrozytensedimentationsrate (ESR) sowie die Anteile an C-reaktivem Protein, weißen Blutkörperchen und Blutplättchen können stark erhöht sein, was auf eine aktive Entzündung hinweist. Ein niedriger Anteil an roten Blutkörperchen kann auf eine schwere Anämie aufgrund von Blutungen in der Lunge hindeuten. Eine Urinprobe wird auf rote Blutkörperchen und Eiweiß untersucht. Anhand der Ergebnisse lässt sich feststellen, ob die Nieren betroffen sind.

Die Diagnose wird durch eine Biopsie des betroffenen Gewebes (normalerweise aus Haut, Lunge oder Nieren) bestätigt.

Bei Patienten mit Symptomen der Atemwege wird eine bildgebende Untersuchung des Brustkorbs durchgeführt. Mittels Computertomographie (CT) können kleine Blutungen in der Lunge eher festgestellt werden als durch eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Wenn es Anzeichen für Blutungen gibt, wird durch Nase oder Mund ein flexibler Tubus in die Atemwege eingeführt, um die Lunge direkt zu untersuchen (Bronchoskopie). Durch dieses Verfahren lassen sich Blutungen (oder Infektionen, eine andere Ursache für Symptome der Atemwege) feststellen.