Was ist Malaria?
Malaria ist eine Infektion durch einen mikroskopisch kleinen Parasiten der Gattung Plasmodium.
Malaria wird durch Stechmücken übertragen.
Jedes Jahr erkranken Millionen von Menschen weltweit an Malaria.
Fast eine halbe Million Menschen sterben jedes Jahr an Malaria, hauptsächlich Kinder
Malaria verursacht Fieber und Schüttelfrost.
Die Krankheit wird mit einem Bluttest diagnostiziert.
Es gibt mehrere Medikamente zur Behandlung von Malaria, aber die Parasiten werden gegen die Medikamente resistent
Malaria trat früher fast überall auf der Welt auf. Heutzutage ist es hauptsächlich auf wärmere Gegenden der Welt beschränkt, wie z. B.:
Südamerika
Zentralamerika und Karibikinseln
Afrika
Indien und andere Gegenden Südasiens
Naher Osten
Wodurch wird Malaria verursacht?
Es gibt 5 Arten des Malaria-Parasiten, die Menschen betreffen.
Malariaparasiten leben in den roten Blutkörperchen von infizierten Menschen.
Wenn Stechmücken eine infizierte Person stechen, nehmen sie den Parasiten auf.
Die nächste Person, die von den Mücken gestochen wird, kann sich infizieren.
Malariaparasiten dringen zuerst zur Leber vor, wo sie heranreifen und sich vermehren. Dann gelangen die Parasiten ins Blut und vermehren sich in den roten Blutkörperchen.
Schließlich platzen die roten Blutkörperchen und setzen die Parasiten frei, die dann weitere rote Blutkörperchen infizieren
Wenn viele rote Blutkörperchen zerstört werden, kann es zu niedrigen Blutwerten kommen (Anämie)
Die gefährlichste Malariaform wird als Falciparum-Malaria bezeichnet. Falciparum-Malaria ist besonders gefährlich, da die infizierten roten Blutkörperchen winzige Blutgefäße verstopfen und Organschäden verursachen können. Dadurch können Gehirn, Nieren, Lunge und andere Organe geschädigt werden. Bei anderen Malariaformen geschieht dies nicht.
Was sind die Symptome von Malaria?
Nachdem Sie von einer infizierten Stechmücke gestochen wurden, treten möglicherweise erst nach mehreren Wochen oder noch später Symptome auf. Dann kommt es zu Folgendem:
Hohes Fieber
Schüttelfrost (sehr starkes Zittern)
Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und ein starkes Krankheitsgefühl
Das Fieber und der Schüttelfrost wechseln sich alle paar Tage ab. Wenn die Infektion anhält, kann es zu Folgendem kommen:
Falciparum-Malaria verursacht auch andere Symptome, je nachdem, welche Organe betroffen sind:
Gehirn: Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Koma, Tod
Lunge: Atemnot
Nieren: Dunkler Urin, Nierenversagen
Niedriger Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie)
Schwangere Frauen können eine Fehlgeburt haben oder ihr Baby kann infiziert sein.
Woran erkennt der Arzt Malaria?
Ärzte führen folgende Tests durch:
Bluttests
Es gibt 2 Arten von Bluttests: (1) Schnelltests mit Blut auf einer Karte und (2) Tests zur Untersuchung des Blutes unter dem Mikroskop. Ärzte führen häufig beide Arten von Tests durch.
Wie wird Malaria behandelt?
Medikamente gegen Malaria hängen davon ab, welche Art Sie haben und wo Sie sich angesteckt haben. Malariaparasiten sind in einigen Gegenden der Welt gegen Malariamedikamente resistent.
In abgelegenen Gegenden, in denen Malaria verbreitet ist, könnten Malariamedikamente, die in Apotheken vor Ort verkauft werden, gefälscht sein. Wenn Sie in ein Hochrisikogebiet reisen, kann Ihnen Ihr Arzt dazu raten, für den Fall einer Ansteckung Malariamedikamente mitzunehmen.
Wie kann ich Malaria vorbeugen?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl am 6. Oktober 2021 die breite Anwendung eines Malariaimpfstoffs bei Kindern in Afrika südlich der Sahara und in anderen Regionen mit mäßiger bis hoher Übertragung von Plasmodium falciparum, einem der Erreger von Malaria.
Wenn Sie in einer Malariagegend leben oder dorthin reisen, müssen Sie Folgendes tun:
Maßnahmen ergreifen, um Mückenstiche zu vermeiden
Medikamente präventiv einnehmen, um Malariaparasiten abzutöten
So vermeiden Sie Mückenstiche:
Unter einem mit dem Insektizid Permethrin beschichteten Moskitonetz schlafen
Mückenschutzmittel mit DEET (Diethyltoluamid) auftragen
Lange Hosen und langärmelige Hemden tragen, insbesondere von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen
Mit Permethrin beschichtete Kleidung tragen, wenn Sie vielen Stechmücken ausgesetzt werden
Menschen, die in Malariagebieten leben, sprühen häufig Insektizide in ihrer Wohnung und in Außengebäuden, bringen Fliegengitter an Türen und Fenstern an und beseitigen stehendes Wasser (etwa in alten Reifen, Blumentöpfen oder Pfützen), wo Stechmücken brüten.
Sie können Medikamente zur Malariaprophylaxe nehmen. Es stehen mehrere verschiedene Medikamente zur Verfügung. Ihr Arzt kann Ihnen sagen, welches für die Gegend, in die Sie reisen, und für Ihren Gesundheitszustand das richtige ist. Sie müssen die Medikamente bereits einnehmen, bevor Sie in die Malariagegend reisen.