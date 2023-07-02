Was sind die Symptome von Malaria?

Nachdem Sie von einer infizierten Stechmücke gestochen wurden, treten möglicherweise erst nach mehreren Wochen oder noch später Symptome auf. Dann kommt es zu Folgendem:

Hohes Fieber

Schüttelfrost (sehr starkes Zittern)

Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und ein starkes Krankheitsgefühl

Das Fieber und der Schüttelfrost wechseln sich alle paar Tage ab. Wenn die Infektion anhält, kann es zu Folgendem kommen:

Niedrige Blutzellzahl (Anämie)

Gelbfärbung von Augen und Haut (Gelbsucht)

Falciparum-Malaria verursacht auch andere Symptome, je nachdem, welche Organe betroffen sind:

Gehirn: Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Koma, Tod

Lunge: Atemnot

Nieren: Dunkler Urin, Nierenversagen

Niedriger Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie)

Schwangere Frauen können eine Fehlgeburt haben oder ihr Baby kann infiziert sein.