Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln

Der MMR-Impfstoff wird als Injektion unter die Haut verabreicht.

Im Rahmen der routinemäßigen Schutzimpfungen für Kinder werden 2 Dosen verabreicht: im Alter von 12 bis 15 Monaten sowie typischerweise erneut im Alter von 4 bis 6 Jahren.

Alle Erwachsenen, die im Jahr 1957 oder später geboren wurden, sollten eine Dosis des Impfstoffes erhalten, sofern sie nicht eine Impfung mit einer oder mehreren Dosen von MMR nachweisen können oder Labortests ihre Immunität anzeigen.

Ein Geburtsdatum vor 1957 gilt in der Regel als ausreichender Nachweis einer Immunität gegen Masern, Mumps und Röteln, ausgenommen bei Beschäftigten im Gesundheitswesen. Medizinische Fachkräfte werden geimpft oder Laboruntersuchungen unterzogen, um nach Hinweisen auf Immunität zu suchen.

Eine Röteln-Infektion während der Schwangerschaft kann schwerwiegende Folgen für den Fötus haben, z. B. eine Fehlgeburt oder schwere Geburtsfehler. Daher sollten alle Frauen, die schwanger werden könnten, unabhängig von ihrem Geburtsjahr auf Immunität gegenüber Röteln getestet werden. Wenn die Immunität der Frauen nicht nachgewiesen werden kann, sollten diejenigen, die nicht schwanger sind, geimpft werden, und schwangere Frauen sollten nach Abschluss der Schwangerschaft ebenfalls sofort geimpft werden.

Erwachsene, die wahrscheinlich mit diesen Erregern in Kontakt kommen, sollten eine zweite Dosis des Impfstoffes erhalten. Dazu gehören die folgenden Personengruppen:

Menschen, die 1957 oder später geboren wurden und nicht bereits gegen Masern, Mumps und Röteln immun sind

Hochschulstudenten (nach Abschluss der Sekundarschule oder des Gymnasiums)

Auslandsreisende

HIV-Infektion (es sei denn, das Immunsystem ist stark geschwächt) und sie sind nicht bereits gegen Masern, Mumps und Röteln immun

Eine zweite Dosis des MMR-Impfstoffs sollte auch Patienten verabreicht werden, die im gleichen Haus wie jemand mit einem stark geschwächten Immunsystem leben.

Schwangere Frauen und Personen, die schwere allergische Reaktionen gegen Gelatine oder bestimmte Antibiotika (vor allem gegen Neomycin) hatten, sollten nicht geimpft werden.

Bestimmte andere Erkrankungen können einen Einfluss darauf haben, ob und wann Betroffene geimpft werden (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist.

(Siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age und CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older.)