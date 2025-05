Impfstoff gegen Gürtelrose

Der Herpes-Zoster-Impfstoff wird in 2 Dosen verabreicht und dabei in einen Muskel injiziert. Die Dosen werden im Abstand von 2 bis 6 Monaten verabreicht.

Der rekombinante Impfstoff wird bei Menschen ab 50 Jahren empfohlen, gleich, ob sie in der Vergangenheit bereits eine Gürtelrose hatten oder bereits den attenuierten Lebendimpfstoff erhalten haben. Dieser Impfstoff wird auch für Personen im Alter ab 19 Jahren empfohlen, deren Immunsystem aufgrund einer Krankheit geschwächt ist oder aufgrund einer Behandlung in Zukunft geschwächt sein wird.

Bestimmte Erkrankungen können einen Einfluss darauf haben, ob und wann Betroffene geimpft werden (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?). Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist.