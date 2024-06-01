Francisella tularensis kommt normalerweise bei Tieren, insbesondere bei Nagetieren, Kaninchen und Hasen, vor. Wilde Tiere und Haustiere können Träger der Bakterien sein.

Menschen können sich auf folgende Weise anstecken:

Durch den Umgang mit Tierkadavern (beispielsweise wenn Jäger Hasen häuten oder wenn Fleischer, Landwirte, Pelzhändler und Laboranten Kontakt mit Tieren oder tierischen Produkten haben)

Durch den Biss infizierter Zecken, Goldaugenbremsen, Bremsen, Flöhe oder anderer Insekten, die gewöhnlich im Sommer vorkommen (besonders bei Kindern)

Durch den Verzehr verunreinigter Nahrungsmittel (wie nicht durchgegartes Kaninchenfleisch) oder das Trinken von unsauberem Wasser

Durch das Einatmen von Schwebstoffpartikeln, welche die Bakterien enthalten (beispielsweise beim Rasenmähen, wenn der Rasenmäher über ein totes infiziertes Tier mäht, oder bei der Arbeit mit den Bakterien im Labor)

Francisella tularensis stellt eine potenzielle biologische Waffe dar. Es kann sich durch die Luft ausbreiten und wird eingeatmet. Die Größe des Schwebstoffpartikels bestimmt, in welchem Teil der Atemwege sich die Bakterien niederlassen. Kleine Partikel, die sich in der Lunge absetzen, verursachen eine Lungenentzündung. Größere Partikel setzen sich im Rachen ab. Partikel können sich auch in den Augen absetzen.

Tularämie wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen.