Eine Bakteriämie kann auftreten:

Infolge von Alltagstätigkeiten

Infolge von zahnärztlichen oder medizinischen Eingriffen

Infolge bestimmter bakterieller Infektionen

Injektion illegaler Drogen

Mitunter verursachen Alltagstätigkeiten bei gesunden Personen eine Bakteriämie. Zum Beispiel kann heftiges Zähneputzen Bakteriämie verursachen, weil Bakterien vom Zahnfleischrand in die Blutbahn gelangen. Bakterien können während der Verdauung auch durch den Darm in die Blutbahn eindringen. Bakteriämie, die durch normale Aktivitäten hervorgerufen wird, führt selten zu Infektionen.

Zahnärztliche oder medizinische Eingriffe können zu Bakteriämie führen. Bei zahnärztlichen Eingriffen (z. B. bei einer Zahnreinigung durch einen Dentalhygieniker) werden Bakterien vom Zahnfleisch entfernt und können in die Blutbahn gelangen. Bakteriämie kann auch auftreten, wenn ein Katheter in die Blase oder ein Schlauch in den Verdauungstrakt oder den Harnweg eingeführt wird. Es ist möglich, dass Bakterien an der Einführungsstelle des Katheters bzw. des Schlauchs (wie Blase oder Darm) vorhanden sind. Das bedeutet, dass bei diesen Eingriffen Bakterien in die Blutbahn befördert werden können, selbst wenn sterile Techniken angewendet werden. Bei der operativen Behandlung von infizierten Wunden, Abszessen (Eiteransammlungen) und Druckgeschwüren können sich Bakterien von der infizierten Stelle lösen und Bakteriämie verursachen.

Bei manchen bakteriellen Infektionen, wie z. B. bei Lungenentzündung oder Hautabszessen können Bakterien zeitweise in die Blutbahn gelangen und Bakteriämie auslösen. Viele häufigen bakteriellen Infektionen bei Kindern können Bakteriämie auslösen.

Die Injektion von illegalen Drogen kann eine Bakteriämie auslösen, wenn die Nadeln, die benutzt werden, mit Bakterien kontaminiert sind, und die Haut vor der Injektion möglicherweise nicht richtig gereinigt wird.