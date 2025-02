Es gibt zwei Arten der Schilddrüsenunterfunktion:

Primär

Sekundär

Eine primäre Schilddrüsenunterfunktion resultiert aus einer Erkrankung der Schilddrüse selbst. In den Vereinigten Staaten sind die häufigsten Ursachen:

Hashimoto-Thyreoiditis: Die Schilddrüse wird allmählich zerstört, und es entwickelt sich eine Schilddrüsenunterfunktion.

Weitere Ursachen einer primären Schilddrüsenunterfunktion umfassen:

Entzündung der Schilddrüse (Thyroiditis)

Behandlung einer Hyperthyreose oder eines Schilddrüsentumors

Jodmangel

Bestrahlung von Kopf und Hals

Erbkrankheiten, die die Schilddrüse an der Bildung oder Ausscheidung von ausreichend Hormonen hindern

Schilddrüsenentzündung (Thyreoiditis): Sie kann je nach Ursache zu einer dauerhaften oder vorübergehenden Schilddrüsenunterfunktion führen. Die Hashimoto-Thyreoiditis zerstört allmählich die Schilddrüse und führt in der Regel zu einer dauerhaften Schilddrüsenunterfunktion. Eine subakute Schilddrüsenentzündung wird vermutlich durch eine Infektion mit einem Virus hervorgerufen. Eine Autoimmunentzündung nach einer Geburt (Stumme lymphozytäre Thyreoiditis) ist eine weitere Ursache. Bei der subakuten Thyreoiditis und der stummen lymphozytären Thyreoiditis ist die Schilddrüsenunterfunktion in der Regel vorübergehend, da die Schilddrüse nicht zerstört wird.

Die Behandlung einer Schilddrüsenüberfunktion oder eines Schilddrüsentumors kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen, da radioaktives Jod oder Medikamente eingesetzt werden, die die Fähigkeit des Körpers zur Herstellung von Schilddrüsenhormonen unterbinden. Die operative Entfernung der Schilddrüse führt zu einem Mangel der Produktion der Schilddrüsenhormone.

Ein chronischer Jodmangel in der Ernährung ist in vielen Ländern, in denen Speisesalz nicht mit Jod angereichert wird, der häufigste Grund für eine Schilddrüsenunterfunktion. In den USA kommt Jodmangel selten als Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) vor, da Speisesalz mit Jod versetzt ist, und weil es zur Sterilisation der Euter von Milchkühen verwendet wird und deshalb in Milchprodukten vorhanden ist.

Bestrahlung von Kopf und Hals, in der Regel als Radiotherapie zur Behandlung von Krebs, kann ebenfalls zu Hypothyreose führen.

Zu den selteneren Ursachen einer Schilddrüsenunterfunktion zählen manche ererbten Krankheiten, bei denen veränderte Enzyme in den Schilddrüsenzellen die Drüse daran hindern, genügend Hormone zu produzieren oder auszuschütten (siehe auch Schilddrüsenunterfunktion bei Kleinkindern und Kindern).

Bei sekundärer Schilddrüsenunterfunktion schüttet die Hypophyse nicht genügend Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) aus, das für die normale Anregung der Schilddrüse notwendig ist. Die sekundäre Schilddrüsenunterfunktion tritt viel seltener auf als die primäre Schilddrüsenunterfunktion.