Zu einem Hyperparathyreoidismus kommt es, wenn eine Überfunktion der Nebenschilddrüsen die Konzentration von Parathormon (PTH) im Blut erhöht. Ein erhöhter PTH-Spiegel führt dann zu einem erhöhten Kalziumspiegel im Blut (Hyperkalzämie).

Die Symptome werden dann von dem hohen Kalziumspiegel im Blut verursacht und umfassen Schwächegefühl und Abgeschlagenheit, Verstopfung, Appetitverlust, Gedächtnisverlust, Konzentrationsschwäche, Verwirrtheit und häufiges Wasserlassen.

Die Diagnose wird gestellt, indem die Konzentrationen von Parathormon und der Kalziumgehalt im Blut gemessen werden.

Es kann eine Operation durchgeführt werden, um eine oder mehrere überaktive Drüsen zu entfernen.

Die Nebenschilddrüsen liegen in der Nähe der Schilddrüse. Ihre genaue Position und sogar die Anzahl der Drüsen insgesamt variiert jedoch stark. Diese Drüsen sondern das Parathormon (PTH) ab, das den Kalziumspiegel im Blut und im Gewebe durch seine Wirkungsweise auf Knochen, Nieren und Darm reguliert. (Siehe auch Übersicht über die Funktion der Nebenschilddrüse.)

Ein Hyperparathyreoidismus entsteht am häufigsten durch ein Nebenschilddrüsenadenom (eine Art gutartiger Tumor). Nebenschilddrüsenadenome treten in der Regel isoliert und einzeln auf. Nebenschilddrüsenadenome können jedoch im Rahmen bestimmter Erbkrankheiten auftreten, bei denen die Betroffenen Tumoren in mehreren Hormondrüsen entwickeln (multiple endokrine Neoplasie).

Ein Hyperparathyreoidismus kann auch durch eine Hyperplasie der Nebenschilddrüsen entstehen. Hyperplasie bedeutet, dass sich ein Organ oder Gewebe vergrößert. Bei einer Nebenschilddrüsenhyperplasie ist jede Nebenschilddrüse vergrößert. Die Zellen der Drüse erscheinen normal, wenn sie unter dem Mikroskop untersucht werden. Daher wird so eine Vergrößerung nicht als eine Form von Krebs betrachtet. Trotzdem muss sie behandelt und operiert werden, um die Drüse wieder zu verkleinern und den PTH-Spiegel wieder zu normalisieren.

Die Nebenschilddrüsen

Es gibt 3 Formen von Hyperparathyreoidismus:

Primärer Hyperparathyreoidismus aufgrund einer Funktionsstörung einer oder mehrerer Nebenschilddrüsen

Sekundärer Hyperparathyreoidismus aufgrund einer Funktionsstörung in anderen Bereichen des Körpers, die den Kalziumspiegel im Blut senkt (was wiederum die Nebenschilddrüse dazu anregt, mehr PTH auszuschütten, um den Kalziumgehalt im Blut zu erhöhen)

Tertiärer Hyperparathyreoidismus aufgrund einer Überproduktion von PTH, die nicht mit dem Kalziumspiegel im Blut zusammenhängt und nicht durch ein Nebenschilddrüsenadenom verursacht wird

Primärer Hyperparathyreoidismus Primärer Hyperparathyreoidismus entsteht durch übermäßige Ausschüttung von PTH aufgrund einer Funktionsstörung in einer oder mehreren Nebenschilddrüsen. Etwa 85 Prozent der Menschen mit primärem Hyperparathyreoidismus haben ein Nebenschilddrüsenadenom (gutartiger Tumor) in nur einer Nebenschilddrüse. Etwa 15 Prozent der Fälle sind auf eine Hyperplasie bzw. Vergrößerung aller Nebenschilddrüsen zurückzuführen. Nebenschilddrüsenkrebs, der gewöhnlich nur eine Nebenschilddrüse betrifft, tritt in weniger als 1 Prozent der Fälle auf. Ein primärer Hyperparathyreoidismus tritt gehäuft mit zunehmendem Alter auf und besonders bei Frauen nach den Wechseljahren. Sie tritt manchmal auch erst 3 Jahrzehnte oder noch später nach einer Bestrahlung des Halses auf. Der primäre Hyperparathyreoidismus verursacht Hyperkalzämie (einen hohen Kalziumspiegel im Blut), Hypophosphatämie (einen niedrigen Phosphatspiegel im Blut) und übermäßigen Knochenabbau (Freisetzung von Kalzium aus dem Knochengewebe ins Blut). Ein übermäßiger Knochenabbau wiederum führt zu Osteoporose.

Sekundärer Hyperparathyreoidismus Zu einem sekundären Hyperparathyreoidismus kommt es, wenn eine Hypokalzämie (ein zu niedriger Kalziumspiegel im Blut) aufgrund einer Erkrankung, die nicht von den Nebenschilddrüsen herrührt, zu einer chronischen Überproduktion von PTH führt. Ein sekundärer Hyperparathyreoidismus tritt am häufigsten bei Personen mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung auf, wenn eine verringerte Bildung von aktivem Vitamin D in den Nieren und andere Faktoren zu einer Hypokalzämie und chronischen Stimulation der Ausschüttung von PTH führen. Hyperphosphatämie (überschüssiges Phosphat im Blut), die Folge einer chronischen Nierenerkrankung, kann ebenfalls dazu beitragen.

Tertiärer Hyperparathyreoidismus Ein tertiärer Hyperparathyreoidismus entsteht dann, wenn PTH unabhängig vom Kalziumspiegel im Blut ausgeschüttet wird. Ein tertiärer Hyperparathyreoidismus tritt im Allgemeinen bei Menschen mit lange bestehendem sekundärem Hyperparathyreoidismus sowie bei Menschen auf, die schon seit Jahren an einer chronischen Nierenerkrankung leiden.

Symptome eines Hyperparathyreoidismus Ein Hyperparathyreoidismus geht häufig ohne Symptome einher. Wenn Symptome auftreten, werden sie von einem zu hohen Kalziumspiegel im Blut (Hyperkalzämie) verursacht und umfassen Schwächegefühl und Abgeschlagenheit, Verstopfung, Appetitverlust, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisverlust, Verwirrtheit und häufiges Wasserlassen. Komplikationen Hyperkalzämie führt häufig zu einem hohen Kalziumspiegel im Urin (Hyperkalziurie), der Nierensteine verursachen kann. Ein chronischer Kalziumüberschuss kann auch zu Schwäche und Muskelschwund führen. Zu viel PTH stimuliert die Aktivität der Knochenzellen (Osteoklasten), was mit der Zeit zu einer Schwächung der Knochen durch den Kalziumverlust führt.

Diagnose eines Hyperparathyreoidismus Bluttests

Bildgebende Verfahren Es kommt häufig vor, dass eine Person mit einem Hyperparathyreoidismus keine Symptome aufweist. Ärzte erkennen häufig Hyperparathyreoidismus als mögliches Problem, wenn ein Bluttest, den sie aus einem anderen Grund erstellen lassen, einen erhöhten Kalziumspiegel im Blut (Hyperkalzämie) aufweist. Wenn Symptome auftreten, sind diese oft vage und unspezifisch. Sobald die Diagnose einer Hyperkalzämie bestätigt wurde, kontrollieren Ärzte normalerweise den PTH-Spiegel im Blut. Der Test wird häufig wiederholt. Der Befund eines dauerhaft erhöhten PTH-Spiegels bei einem Patienten mit Hyperkalzämie bestätigt einen Hyperparathyreoidismus. Normalerweise reguliert der PTH-Gehalt, wie viel Kalzium im Blut ist. Bei einem zu niedrigen Kalziumspiegel schütten die Nebenschilddrüsen mehr PTH aus, um den Kalziumspiegel im Blut zu erhöhen. Wenn der Kalziumgehalt im Blut zu hoch ist, verringern die Nebenschilddrüsen die Ausschüttung von PTH. Daher ist ein hoher oder sogar ein im oberen Normalbereich liegender PTH-Spiegel gleichzeitig mit einem hohen Kalziumspiegel auffällig. Manchmal werden bildgebende Untersuchungen des Halses (z. B. Ultraschalluntersuchung, Magnetresonanztomografie oder Computertomografie) durchgeführt, um festzustellen, wo sich eventuell eine auffällige Nebenschilddrüse befindet.