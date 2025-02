Hyperkalzämie (hoher Kalziumspiegel im Blut)

Hyperparathyreoidismus: Mindestens eine der vier Nebenschilddrüsen setzt zu viel Parathormon frei, das die Menge an Kalzium im Blut regulieren hilft.

Zu hohe Vitamin-D-Zufuhr: Wenn Menschen über mehrere Monate hinweg täglich hohe Dosen Vitamin D einnehmen, nimmt die durch den Verdauungstrakt aufgenommene Menge an Kalzium deutlich zu.

Krebs: Zellen von Tumoren in den Nieren, der Lunge und der Eierstöcke können große Mengen eines Eiweißstoffs freisetzen, der wie das Parathormon den Kalziumspiegel im Blut anhebt. Diese Effekte, die als tumorinduzierte Hyperkalzämie bezeichnet werden, gelten als paraneoplastisches Syndrom . Kalzium kann auch ins Blut freigesetzt werden, wenn sich ein Tumor auf die Knochen ausbreitet (metastasiert) und Knochenzellen zerstört. Diese Knochenzerstörung gibt es am häufigsten bei Krebserkrankungen von Prostata, Brust oder Lunge. Ein multiples Myelom (ein Krebs des Knochenmarks) kann ebenfalls den Knochen zerstören und einen Kalziumüberschuss zur Folge haben. Andere Krebsformen können den Kalziumspiegel im Blut auf bislang noch nicht vollständig geklärte Weise erhöhen.

Knochenerkrankungen: Wird ein Knochen abgebaut (resorbiert) oder zerstört, wird Kalzium in das Blut freigesetzt, was manchmal zu einem Überschuss an Kalzium (Hyperkalzämie) führt. Bei der Paget-Krankheit werden Knochen abgebaut, aber der Kalziumspiegel im Blut ist für gewöhnlich normal. Der Kalziumspiegel kann jedoch zu hoch ansteigen, wenn Patienten mit Paget-Krankheit dehydriert werden oder zu viel sitzen oder liegen – weil die Knochen dann nicht belastet werden. Eine schwere Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) kann ebenfalls durch einen Abbau von Knochengewebe einen Kaliumüberschuss bewirken.