Untersuchung vor der Teilnahme an Sportprogrammen

Vor Beginn eines Trainingsprogramms werden oft Untersuchungen durchgeführt. Dabei werden sowohl Personen untersucht, die medizinische Erkrankungen haben, als auch die, die glauben, dass sie keine medizinischen Erkrankungen haben. Liegt keine bekannte medizinische Erkrankung vor, sollten die Personen in der Regel dennoch untersucht werden. Manche schweren Erkrankungen verursachen erst bei körperlicher Anstrengung Probleme. In den Vereinigten Staaten erfolgt eine erneute Beurteilung alle 2 Jahre (im Jugendalter) oder alle 4 Jahre (ab dem Erwachsenenalter). In Europa wird die Vorsorgeuntersuchung unabhängig vom Alter des Sportlers alle 2 Jahre wiederholt.

Dabei werden immer Fragen gestellt und eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Weitere Tests erfolgen nur dann, wenn das Alter der Person und die berichteten Symptome Anlass zur Besorgnis geben. Die Fragen konzentrieren sich auf 3 Bereiche:

Symptome wie Brustschmerzen oder Beschwerden, Ohnmacht oder Beinahe-Ohnmacht (Präsynkope), Erschöpfung und Schwierigkeiten beim Atmen, insbesondere wenn diese Symptome bei anstrengender körperlicher Aktivität auftreten

Familiengeschichte, insbesondere bezüglich Familienmitgliedern, die während einer körperlichen Aktivität ohnmächtig wurden oder gestorben sind oder die im Alter unter 50 Jahren plötzlich verstarben

Anwendung bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente, leistungssteigernder Substanzen oder Drogen

Die körperliche Untersuchung konzentriert sich auf das Abhören des Herzens auf Herzgeräusche mit einem Stethoskop, was auf mögliche Herzerkrankungen hindeuten könnte – einmal im Stehen und einmal im Liegen –, sowie das Messen des Blutdrucks.

Bei jüngeren Menschen werden normalerweise keine Tests durchgeführt, außer es wird etwas Auffälliges in der Krankengeschichte oder bei der körperlichen Untersuchung festgestellt. Routinemäßige Elektrokardiografie(EKG)-Untersuchungen junger Sportler werden in den Vereinigten Staaten als nicht zweckmäßig angesehen. Deuten Befunde aber auf ein Herzproblem hin, lässt der Arzt normalerweise ein EKG, eine Echokardiografie oder beides machen.

Auch bei über 35-Jährigen können EKG und Belastungstests durchgeführt werden, bevor einem anstrengenden Training zugestimmt wird.

Wenn eine Herzkrankheit festgestellt wird, darf der Betroffene möglicherweise keinen Leistungssport mehr betreiben und muss sich weiteren Tests unterziehen.

Manche Patienten mit einer schweren Herzerkrankung, wie einer hypertrophen Kardiomyopathie, sollten keinen Leistungssport betreiben. Die meisten Personen mit Herzerkrankungen können allerdings Freizeitsport betreiben. Eine erhöhte Aktivität hängt direkt mit einem besseren Gesundheitszustand zusammen, zum Beispiel einer Senkung des „schlechten“ Cholesterins (Low-Density-Lipoproteine), der Vorbeugung von Bluthochdruck und der Reduzierung von Körperfett. Bei den meisten Herzerkrankungen ist ein regelmäßiges Training Teil des Versorgungsplans (kardiale Rehabilitation).