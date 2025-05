Komplikationen eines akuten Koronarsyndroms

Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) kommen bei mehr als 90 % der Menschen vor, die einen Herzinfarkt erlitten haben. Die Ursache dieser Herzrhythmusstörungen kann in einer teilweisen Schädigung des elektrischen Systems des Herzens durch einen Herzinfarkt liegen. Manchmal kommt es auch zu einem Problem mit dem Teil des Herzens, der den Herzschlag auslöst, was zu einer zu niedrigen Herzfrequenz (Bradykardie) führt. Andere Probleme können einen zu schnellen oder unregelmäßigen Herzschlag (zum Beispiel Vorhofflimmern) verursachen. In manchen Fällen wird das Signal für den Herzschlag nicht von einem Teil des Herzens in den anderen weitergeleitet, wodurch sich der Herzschlag verlangsamen oder gar aufhören kann (Herzblock).

Zusätzlich dazu können Bereiche des Herzmuskels, deren Blutversorgung unzureichend ist, die aber nicht abgestorben sind, sehr reizbar sein. Diese Reizbarkeit kann wiederum zu Herzrhythmusstörungen führen, wie ventrikulärer Tachykardie oder Kammerflimmern. Probleme mit dem Herzrhythmus beeinträchtigen die Pumpleistung des Herzens sehr stark und können zum Herzstillstand führen. Bewusstlosigkeit und Tod können die Folge sein. Diese Rhythmusstörungen betreffen vor allem Menschen mit Elektrolytstörung (Abweichung der Elektrolytkonzentration im Blut), wie etwa niedrigen Kaliumwerten.