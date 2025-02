Tiefe Venenthrombose (TVT)

Bei Menschen mit tiefer Venenthrombose kann sich ein Blutgerinnsel in der betreffenden Beinvene lösen. Ein sich lösendes Gerinnsel wird als Embolus bezeichnet. Der Embolus kann durch die Blutbahn wandern, durch das Herz und in die Lunge, wo er sich in einem Blutgefäß festsetzt und so den Blutfluss zu einem Abschnitt der Lunge verhindert. Diese Blockade wird als Lungenembolie bezeichnet und kann in Abhängigkeit von der Größe des Embolus und der Größe der blockierten Lungenarterie tödlich sein. Kleine, bei oberflächlichen Venenthrombosen auftretende Blutgerinnsel werden normalerweise keine Emboli. In der Regel können demnach nur Gerinnsel in den tiefen Venen gefährlich sein.

Blutgerinnsel in Beinen und Becken werden eher zu Emboli als Blutgerinnsel in den Armen, vielleicht weil die Pumpwirkung der Wadenmuskeln ein Gerinnsel in einer tiefen Vene lösen kann, vor allem, wenn der Betroffene auf dem Weg zur Besserung immer aktiver wird.

Die Konsequenzen einer Lungenembolie hängen von der Größe und Zahl der Emboli ab:

Ein kleiner Embolus verschließt vielleicht eine kleine Arterie in der Lunge und zerstört nur wenig Lungengewebe (Lungeninfarkt).

Ein großer Embolus kann jedoch das Blut, das aus der rechten Herzseite zur Lunge fließt, nahezu komplett blockieren und damit zu niedrigem Blutdruck, niedrigem Sauerstoffgehalt und in der Folge, rasch zum Tod führen.

Massive Emboli treten nicht häufig auf, doch eine tiefe Venenthrombose ist ein Grund zur Besorgnis und kann unbehandelt zu solch einem massiven Embolus führen.

Es können mehrere Emboli auftreten. Mehrere Emboli dringen typischerweise in verschiedene Abschnitte der Lunge ein.

Manchmal haben Menschen eine veränderte Öffnung, ein sog. offenes Foramen ovale zwischen der rechten und linken oberen Herzkammer (den Atrien). Liegt diese Öffnung vor, kann ein Embolus in den arteriellen Kreislauf eintreten und eine Arterie in einem anderen Körperteil blockieren, wie z. B. das Gehirn, wo er einen Schlaganfall auslösen kann.