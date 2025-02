Pilzinfektionen der Haut – ein Überblick

Dartmouth Geisel School of Medicine

Pilze leben normalerweise in feuchten Körperbereichen, zwischen Hautfalten: zwischen den Zehen, im Genitalbereich und unter den Brüsten. Hefen und Schimmelpilze sind Pilzarten.

Candida und Malassezia furfur sind Hefen, die häufig Pilzinfektionen verursachen.

Epidermophyton, Microsporum und Trichophyton sind Dermatophyten, die Pilzinfektionen verursachen. Dermatophyten sind Schimmelpilze (eine Art Pilze).

Viele dieser Pilze leben ausschließlich in der äußersten Schicht der Epidermis (Stratum corneum) und dringen nicht tiefer in die Haut ein.

Bei Personen mit Adipositas entstehen diese Infektionen aufgrund übermäßiger Hautfalten häufiger, vor allem, wenn die Haut in einer Hautfalte gereizt und verletzt ist (Intertrigo). Auch Menschen mit Diabetes sind anfälliger für Pilzinfektionen.

Merkwürdigerweise können Pilzinfektionen auf einem Teil des Körpers Ausschläge an anderen Teilen des Körpers hervorrufen, die gar nicht infiziert sind. So kann Fußpilz beispielsweise einen juckenden, rauen Ausschlag an den Fingern hervorrufen. Diese Eruptionen, sogenannte dermatophytide Reaktionen, sind allergische Reaktionen auf den Pilz. Sie entstehen nicht durch Berühren der infizierten Bereiche.

Diagnose von Pilzinfektionen der Haut Hautabschabungen oder Kulturen Zeigt sich ein roter oder schuppiger Ausschlag mit Hautreizung an einer der üblicherweise betroffenen Stellen, besteht der Verdacht auf eine Pilzinfektion. Um die Diagnose einer Pilzinfektion der Haut zu bestätigen, kann der Arzt von der obersten Hautschicht eine Probe abschaben, diese unter dem Mikroskop untersuchen oder eine Kultur anlegen, in der der Pilz wachsen und identifiziert werden kann.