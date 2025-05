Dartmouth Geisel School of Medicine

Eine dermatophytide Reaktion ist eine Fernreaktion des Körpers auf eine dermatophytide (Pilz)Infektion. Dieses stellt eine Hauteruption dar, die sich in einem Bereich des Körpers ereignet, der nicht derjenige ist, wo die Infektion ursprünglich begann.

(Siehe auch Pilzinfektionen der Haut – ein Überblick.)

Eine dermatophytide Reaktion stellt genau genommen keine Art der Dermatophytose dar. Eine Pilzinfektion auf einem Teil des Körpers kann hingegen allergische Hauteruptionen auf anderen Teilen des Körpers hervorrufen, die gar nicht infiziert sind. So kann Fußpilz beispielsweise einen juckenden, rauen Ausschlag an den Fingern hervorrufen. Diese Eruptionen (dermatophytide oder auch Identitätsreaktionen/Id-Reaktionen genannt) sind allergische Reaktionen auf den Pilz. Sie entstehen nicht durch Berühren der infizierten Bereiche. Die Eruptionen können an mehreren Stellen des Körpers gleichzeitig auftreten.

Diese sind typischerweise mit Juckreiz verbunden. Sie können folgende Erscheinungsformen annehmen:

Kleine flüssigkeitsgefüllte Punkte (an den Händen oder Füßen)

Feste Beulen

Rote, erhabene Flecken

Tiefe, erhabene, blutergussartige Bereiche an den Schienbeinen

Rosarote Punkte, die wie Zielscheiben aussehen

Rote, erhabene Schwellungen (Quaddeln)

Dermatophytide Reaktion Bild Bild mit freundlicher Genehmigung des CDC / Dr. Lucille K. Georg über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.

Diagnose einer dermatophytiden Reaktion Untersuchung von Hautabschabungen Die ärztliche Diagnose von dermatophytiden Reaktionen stützt sich auf die Untersuchung von Hautabschabungen. Haut, die in den Bereichen der dermatophytiden Infektion abgeschabt wurde, weist den Pilz auf, aber abgeschabte Haut aus den Bereichen der dermatophytiden Reaktion nicht. Diese Kombination von Befunden weist darauf hin, dass die zweite (getrennte) Eruption, eine dermatophytide Reaktion ist.