Pseudofolliculitis barbae wird durch eingewachsene Haare (in der Regel Barthaare) verursacht, die sich entzünden, wenn das Haar die Haut durchstößt, bevor es den Haarfollikel verlässt, oder wenn es sich nach Verlassen des Haarfollikels wieder zurück in die Haut krümmt.

Das passiert am häufigsten im Bart- und Halsbereich dunkelhäutiger Männer, die stark gelocktes Haar haben und sich rasieren. Es kann auch bei Frauen vorkommen, die sich rasieren, insbesondere in der Leistenbeuge und an allen Stellen, an denen Haare abrasiert oder gezupft werden. Jedes eingewachsene Haar lässt einen kleinen Pickel mit kaum sichtbarem, gebogenem Haar in der Mitte entstehen. Eine Narbenbildung kann die Folge sein.

Eingewachsene Barthaare (Pseudofolliculitis barbae) Bild Bild von Dr. med. Thomas Habif.

Pseudofolliculitis Barbae Bild Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Die Diagnose stützt sich auf das charakteristische Erscheinungsbild.

Behandlung eingewachsener Barthaare Eine geeignete Rasurtechnik und warme Kompressen

Gegen die Entzündung helfen Cremes (Kortikosteroide, Antibiotika, Benzoylperoxid oder Retinoide) oder orale Medikamente. Bei Pickeln sollte das Rasieren zuerst einmal unterlassen werden und es empfiehlt sich das Auflegen warmer Kompressen mehrmals am Tag, um den Bereich zu beruhigen. Eingewachsene Haare können von einer medizinischen Fachkraft mit einer sterilen Nadel oder einem Zahnstocher herausgezogen werden. Bei einer leichten Entzündung werden mitunter schwache Kortikosteroid- oder Antibiotikacremes verordnet, die direkt auf das entzündete Areal aufgetragen werden. In leichten oder mittelschweren Fällen können eine Benzoylperoxid-Creme und Retinoid als Gel, Flüssigkeit oder Creme hilfreich sein. Es können aber Hautreizungen entstehen. Bei mäßiger bis schwerer Entzündung ist unter Umständen die orale Einnahme von Antibiotika erforderlich. Manche Menschen benötigen ggf. einen kurzen Behandlungszyklus mit Kortikosteroiden, die über den Mund eingenommen werden. Wenn man wieder mit dem Rasieren beginnt, sollte auf eine korrekte Rasiertechnik geachtet werden.