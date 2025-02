Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und toxische epidermale Nekrolyse (TEN)

Die ersten Symptome des Stevens-Johnson-Syndroms und der toxischen epidermalen Nekrolyse umfassen gewöhnlich Fieber, Kopfschmerzen, Husten, Keratokonjunktivitis (Entzündung der Binde- und Hornhaut der Augen) sowie Gliederschmerzen. Wenn sie durch ein Medikament verursacht werden, treten diese Symptome in der Regel 1 bis 3 Wochen nach der Einleitung des Medikaments auf. Dann beginnen die Hautveränderungen mit einem flachen, roten oder lilafarbenen Ausschlag im Gesicht, am Hals und am Rumpf, der sich später oft unregelmäßig auf den ganzen Körper ausbreiten kann. Die Flecken vergrößern sich und breiten sich aus. In ihrem Zentrum entstehen oftmals Blasen. Die Haut der Blasen ist sehr schlaff und lässt sich leicht abreiben – oftmals genügt leichtes Berühren oder Ziehen – und die Blasen schälen sich über einen Zeitraum von 1–3 Tagen ab. Die befallenen Bereiche schmerzen stark, die Betroffenen fühlen sich sehr schlecht, leiden unter Schüttelfrost und Fieber. Manchen fallen die Augenbrauen und Nägel aus. Die Handflächen und Fußsohlen können betroffen sein.

Bei beiden Erkrankungen bilden sich wunde Stellen auf den Schleimhäuten von Mund, Rachen, After, Genitalien und Augen. Wenn die Auskleidung der Mundhöhle betroffen ist, kann es schwer sein zu essen, den Mund zu schließen und den Speichel zu schlucken. Die Augen können heftig schmerzen und anschwellen und so sehr verkrusten, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen. Es können bleibende Hornhautnarben entstehen. Ist die Öffnung, durch die der Urin läuft (Harnröhre), betroffen, kommt es zu Problemen und Schmerzen beim Wasserlassen. Manchmal sind die Schleimhäute des Verdauungs- und Atmungssystems in Mitleidenschaft gezogen, was zu Durchfall und Husten, Lungenentzündung und Atembeschwerden führt.

Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) Einzelheiten ausblenden Dieses Foto zeigt einen roten Hautausschlag und Blasen auf der Haut und auf den Schleimhäuten von Augen und Mund einer Person, die SJS hat. DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Stevens-Johnson Syndrome (SJS) Bild DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Der ausgedehnte Hautverlust durch die toxische epidermale Nekrolyse ähnelt dem bei Verbrennungen und ist genauso lebensbedrohlich. Die Betroffenen sind sehr krank und möglicherweise nicht in der Lage, zu essen oder die Augen zu öffnen. Aus großen, offenen und geschädigten Arealen können enorme Mengen Flüssigkeit und Salze austreten. Die Betroffenen sind sehr anfällig für Organversagen. Zudem besteht an den geschädigten, freigelegten Geweben ein Infektionsrisiko. Solche Infektionen stellen die häufigste Todesursache bei Menschen mit toxischer epidermaler Nekrolyse dar.