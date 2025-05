Gelegentlich Behandlung zur Linderung des Juckreizes

Anästhetika zur Behandlung der Bläschen im Mund

Manchmal antivirale Medikamente

Erythema multiforme klingt von allein wieder ab. Daher ist eine Behandlung in der Regel nicht erforderlich. Die Behandlung der zugrunde liegenden Infektion ist jedoch hilfreich.

Falls der Juckreiz als belastend empfunden wird, können Standard-Behandlungen gegen Juckreiz wie Anästhetika und Kortikosteroide, die auf die Haut aufgetragen werden, und Antihistaminika, die eingenommen werden, helfen.

Wenn schmerzhafte Bläschen in Mund und Rachen die Nahrungsaufnahme erschweren, kann ein Anästhetikum (Betäubungsmittel) wie Lidocain auf der Innenseite des Mundes aufgetragen werden. Falls die Betroffenen trotzdem noch nicht in der Lage sind, ausreichend zu essen oder zu trinken, können Nährstoffe und Flüssigkeit über eine Infusion in eine Vene verabreicht werden.

Betroffene mit häufigen Rückfällen, vor allem, wenn das Herpesvirus als Ursache vermutet wird, profitieren möglicherweise von antiviralen Medikamenten (wie Aciclovir, Famciclovir oder Valaciclovir), die bei dem ersten Anzeichen eines Ausbruchs verabreicht werden.