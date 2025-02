Das Trommelfell ist eine dünne Membran (wie die Haut) im Ohr. Es wird wie die Haut über einer Trommel gedehnt und schwingt, wenn es mit Schall in Berührung kommt. Die Vibrationen wandern in das Mittel- und Innenohr und werden zu Nervensignalen umgewandelt. Die Nervensignale gelangen ins Gehirn, sodass Sie das Geräusch wahrnehmen. Das Trommelfell hält auch Wasser und Schmutz ab und schützt so die winzigen Knochen im Ohr.

Was ist eine Trommelfellperforation? Im Innenohr Perforation des Trommelfells Bild Abbildung mit Genehmigung von Dr. med. Piet van Hasselt. Eine Trommelfellperforation ist ein Loch im Trommelfell. Sie wird auch als Trommelfelltrauma oder -verletzung bezeichnet. Ohrenentzündungen sind die häufigste Ursache bei einer Trommelfellperforation.

Zu den Symptomen zählen plötzliche Ohrenschmerzen und manchmal Blutungen aus dem Ohr, Hörverlust oder Ohrgeräusche.

Der Arzt kann eine Trommelfellperforation erkennen, indem er mit einer tragbaren Lichtquelle ins Ohr schaut.

Normalerweise heilt das Trommelfell von selbst.

Wodurch wird eine Trommelfellperforation verursacht? Zu den Ursachen einer Trommelfellperforation zählt Folgendes: Eine Ohrenentzündung

Eine plötzliche Druckänderung (z. B. durch eine Explosion, eine Ohrfeige, Tauchen oder Flugreisen)

Fremdkörper im Ohr (wie ein Wattestäbchen oder ein Bleistift) Manche Leute versuchen, Ohrenschmalz mit einem Wattestäbchen oder einem anderen Gegenstand, z. B. einer Haarklammer oder einem Bleistift, zu entfernen. Tun Sie dies nicht, weil Sie das Ohrenschmalz dadurch nur noch tiefer ins Ohr drücken und das Trommelfell verletzen können.

Was sind die Symptome einer Trommelfellperforation? Die Symptome hängen davon ab, wodurch die Perforation verursacht wurde. Bei einer Ohreninfektion, die eine Perforation verursacht, werden die Schmerzen aufgrund der Ohrenentzündung gelindert. Eine Ohreninfektion ist schmerzhaft, weil sich Flüssigkeit oder Eiter hinter dem Trommelfell ansammeln. Wenn das Trommelfell mit einem Loch eröffnet wird (perforiert), läuft die Flüssigkeit ab und lindert die Schmerzen. Wenn die Perforation durch Druckveränderung oder einen Fremdkörper im Ohr verursacht wird, tritt Folgendes auf: Plötzliche starke Schmerzen

Manchmal eine leichte Blutung Welche Komplikationen gibt es bei einer Trommelfellperforation? Nach einer Trommelfellperforation müssen nicht unbedingt Komplikationen oder Symptome auftreten. Bei einigen Menschen kommt es aber zu Folgendem: Hörverlust

Ohrgeräusche (Tinnitus)

Ein Gefühl, dass Sie sich drehen oder sich bewegen (Vertigo, Schwindel) Wenn Wasser oder Schmutz durch die Perforation gelangen, kann es zu einer Ohreninfektion kommen.

Woran erkennt der Arzt eine Trommelfellperforation? Der Arzt kann eine Trommelfellperforation erkennen, indem er mit einer tragbaren Lichtquelle ins Ohr schaut. Manchmal führen Ärzte einen Hörtest durch, um festzustellen, ob die Perforation Ihr Gehör beeinträchtigt hat.