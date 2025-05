Die geeignete Sportart wählen

Walking (schnelles Gehen) ist eine ausgewogene, für alle Altersgruppen geeignete Bewegungsform. Viele Menschen können durch Walking ein mäßiges Fitnessniveau aufrechterhalten. Walking ist relativ gelenkschonend. Beim Walking ist immer mindestens ein Fuß auf dem Boden, sodass nie mehr als das Körpergewicht der Person auf einem Fuß lastet. Allerdings verbrennt Walking weniger Kalorien als Laufen und stellt weniger Ansprüche an das Herz. Langsames Gehen allein verbessert die körperliche Verfassung kaum.

Um schneller zu werden, muss man längere Schritte machen und die Beine schneller bewegen und dabei ebenso energisch mit den Armen schwingen. Die Schritte werden länger, wenn die Hüften mitschwingen, sodass die Füße weiter nach vorne kommen. Dabei zeigen die Zehen beim Aufsetzen des Fußes meist leicht nach außen, der Fuß streckt sich also nicht so weit nach vorn, wie wenn die Zehen geradeaus zeigen. Zudem kann ein übermäßiges Mitschwingen der Hüfte die Hüftgelenke zu stark belasten und so zur Entwicklung einer Arthrose beitragen. Deshalb sollte man beim Walking immer darauf achten, dass die Zehen nach vorne zeigen, sofern diese Position kein Unbehagen auslöst. Bewegt man die Arme schneller, beschleunigt sich auch der Schritt. Dazu winkelt man die Arme an, um den Radius zu verkürzen und die Zeit zu verringern, die die Arme zum Vor- und Zurückschwingen benötigen. Bei instabilen Gelenken (egal, ob durch schlechtes Gleichgewicht oder Schwäche) oder ernsten Gelenkerkrankungen kann Walking schwierig sein. Hinzu kommt, dass selbst energisches Walking den Oberkörper gar nicht und den Unterkörper nur geringfügig kräftigt, außer bei Menschen, die sehr untrainiert mit dem Walking beginnen.