Rotatorenmanschette/Subakromiale Bursitis

Das Hauptsymptom sind Schmerzen in der Schulter. Zunächst treten die Schmerzen nur bei Aktivitäten auf, die es erforderlich machen, dass der Arm über den Kopf gehoben wird (Impingementsyndrom). Der Schmerz nimmt zu, wenn der Arm seitlich in einem Winkel zwischen 60 und 120 Grad angehoben wird. Wenn sie nicht richtig behandelt wird, kann die Schulter später auch in Ruhestellung schmerzhaft werden (Tendinitis), oft besonders in der Nacht, wodurch der Schlaf gestört wird. Falls die Sehne reißt, ist das Nach-Außendrehen des Arms an der Schulter schwach oder unmöglich.