Überblick über sportliche Betätigung

Jede sportliche Übung hat einen anderen Zweck und Nutzen und unterscheidet sich auch darin, welche Ausrüstung und Anlagen benötigt werden. Für Anfänger kann es schwierig sein, herauszufinden, wo sie beim Aufbau eines Trainingsprogramms anfangen müssen. Unabhängig davon, für welchen Sport man sich entscheidet, ist es wichtig, dass man lernt, die entsprechenden Übungen richtig durchzuführen, um den Nutzen zu maximieren und das Verletzungsrisiko zu minimieren. Lokale Fitnesseinrichtungen sind eine gute Informationsquelle für sicheres und wirksames Training. In der Regel bieten Fitnessstudios auch geführte Gruppen- und/oder Einzeltrainings an, bei denen man unterschiedliche Übungen und Sportarten kennenlernen kann. Gerade die Gruppentrainings regen viele Menschen dazu an, weiterzumachen, auch weil sie so nicht ihr eigenes Programm gestalten müssen. Aber auch wenn ein Fitnessstudio zu weit weg oder zu teuer ist, gibt es viele Möglichkeiten, um sich mit minimaler Ausrüstung effektiv sportlich zu betätigen.

Der Nutzen von sportlicher Betätigung ist ähnlich, ob man das Training allein (selbstgesteuert oder mit einem Video als Anleitung), in einer Gruppe (persönlich oder virtuell) oder mit einem Einzeltrainer durchführt. Was jemand bevorzugt, ist von Person zu Person verschieden, aber am nützlichsten ist ein Training, das regelmäßig durchgeführt wird. Wie bei einer Diät taugt auch das theoretisch beste Trainingsprogramm nichts, wenn man sich nicht daran halten kann, wogegen ein lediglich durchschnittliches Trainingsprogramm, das aber Spaß macht und das man regelmäßig ausführt, auf lange Sicht einen Vorteil bieten wird.

Berücksichtigen Sie dabei sogenannte „sinkende Erträge“, wenn Sie über das Maß an körperlicher Aktivität nachdenken (im Gegensatz zu „toleriert“), um ein bestimmtes Ergebnis oder Ziel zu erreichen. Eine geringes Maß an körperlicher Aktivität kann zu einigen Ergebnissen führen, aber möglicherweise nicht zu den bestmöglichen oder beabsichtigten Ergebnissen. Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, wäre mehr Aktivität erforderlich, aber irgendwann überwiegt der Schaden den Nutzen. Beispielsweise können 25 Prozent mehr Übungen zu 5 Prozent besseren Ergebnissen führen, aber die Gelenke und geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Person werden stärker belastet, und für die zusätzliche Aktivität kann man eine längere Erholungszeit benötigen. Daher sollte ein Trainingsprogramm so aufgebaut sein, dass man die Anforderungen insgesamt nach und nach erhöht (z. B. wie viel oder wie schwer man sich körperlich betätigen kann).