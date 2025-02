Vererbung monogener Störungen

Mitochondrien sind winzige Strukturen in jeder Zelle, die die Zelle mit Energie versorgen. Jede Zelle enthält viele Mitochondrien. Mitochondrien tragen ihr eigenes Chromosom, das einige der Gene enthält, die die Funktion des Mitochondriums steuern.

Mehrere seltene Krankheiten werden durch abnorme Gene verursacht, die auf dem Chromosom innerhalb des Mitochondriums liegen. Ein Beispiel ist die Leber-Optikusatrophie, die einen unterschiedlich ausgeprägten, oft jedoch verheerenden Sehverlust auf beiden Augen verursacht, der zumeist in der Jugend beginnt. Ein anderes Beispiel ist eine Störung, die durch Diabetes mellitus vom Typ 2 und Gehörlosigkeit gekennzeichnet ist.

Da der Vater generell keine mitochondriale DNS an das Kind vererbt, werden Krankheiten, die durch abnorme mitochondriale Gene verursacht werden, fast immer von der Mutter übertragen. Daher laufen alle Kinder einer betroffenen Mutter Gefahr, die Anomalie zu erben, jedoch ist normalerweise keines der Kinder des Vaters dieser Gefahr ausgesetzt. Nicht alle mitochondrialen Störungen werden durch abnorme mitochondriale Gene verursacht (einige werden durch Gene im Zellkern verursacht, die sich auf das Mitochondrium auswirken). Daher kann es sein, dass die DNS des Vaters an einigen mitochondrialen Störungen mitwirkt.

Anders als bei der DNS im Zellkern unterscheidet sich gelegentlich die Menge der abnormen mitochondrialen DNS von Körperzelle zu Körperzelle. Enthält also eine Körperzelle ein abnormes mitochondriales Gen, so führt dies in einer anderen Körperzelle nicht unbedingt zu einer Störung. Selbst eine anscheinend gleiche genetische Veränderung in den Mitochondrien zweier Menschen kann sich verschiedenartig äußern. Diese Variation erschwert die Diagnose und die genetische Untersuchung und Beratung, wenn es darum geht, Vorhersagen bei Menschen zu treffen, die bekannte oder vermutete Anomalien in den Mitochondrien haben.