Altersbedingte Veränderungen des männlichen Fortpflanzungssystems

Es ist nicht klar, ob der Alterungsprozess selbst oder die damit einhergehenden Krankheiten die allmählichen Veränderungen der männlichen Sexualorgane verursachen. Häufigkeit, Dauer und Stärke der Erektionen nehmen mit fortschreitendem Alter des Mannes allmählich ab (siehe Erektile Dysfunktion). Die Produktion des männlichen Geschlechtshormons (Testosteron) geht gewöhnlich zurück, wodurch sich auch der Sexualtrieb (Libido) verringert. Die Durchblutung des Penis sinkt. Weitere Veränderungen:

Verminderte Empfindlichkeit des Penis

Vermindertes Ejakulatvolumen

Geringere der Ejakulation vorausgehende Anzeichen

Orgasmus ohne Ejakulation

Nach dem Orgasmus erschlafft der Penis schneller (Detumeszenz).

Nach dem Orgasmus wird die Zeitspanne bis zur nächsten möglichen Erektion länger (Refraktärzeit).

Ab etwa 20 Jahren verringert sich die Produktion von Testosteron, dem wichtigsten männlichen Geschlechtshormon, durchschnittlich um 1 bis 2 % pro Jahr. Die Phase im fortgeschrittenen Lebensalter, wenn die Testosteronproduktion so weit abgenommen hat, dass es zu signifikanten Symptomen kommt, wird manchmal auch als Menopause (Wechseljahre) des Mannes oder Andropause bezeichnet. Die allmähliche Abnahme des Hormonspiegels unterscheidet sich jedoch wesentlich von den Wechseljahren der Frau, in denen die weiblichen Hormone nahezu immer sehr schnell, innerhalb weniger Jahre, abnehmen. Wie sehr sich die Testosteronproduktion verringert, variiert von Mann zu Mann erheblich. So mancher Mann in den Siebzigern hat einen Testosteronspiegel, der dem eines Dreißigjährigen entspricht.

Unabhängig vom Alter treten bei Männern mit niedrigem Testosteronspiegel unter Umständen bestimmte Alterserscheinungen auf, z. B. Nachlassen der Libido, Abnahme der Muskelmasse, Zunahme des Bauchfetts, Knochenbrüchigkeit durch Abnahme der Knochendichte (Osteoporose), Lethargie, verlangsamtes Denken und Blutarmut (Anämie). Ein niedriger Testosteronspiegel erhöht auch das Risiko für eine koronare Herzkrankheit.