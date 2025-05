Die ersten Tage nach der Geburt

Die meisten Neugeborenen bekommen in der ersten Lebenswoche einen leichten Hautausschlag. Gewöhnlich tritt er dort auf, wo die Kleidung an Armen, Beinen und Rücken reibt, selten auch im Gesicht. Der Ausschlag klingt meist ohne Behandlung ab. Lotionen, Puder, parfümierte Seifen und Kunststoffhosen über einer Windel, die nicht saugfähig ist, machen den Ausschlag, vor allem bei heißem Wetter, meist noch schlimmer. In den ersten Lebenstagen wird die Haut oft trocken und schält sich, vor allem in den Hautfalten, an den Handgelenken und Knöcheln.

Die Haut von Neugeborenen kann nach dem ersten Lebenstag eine gelbliche Färbung entwickeln (Gelbsucht). Die Gelbsucht tritt auf, da sich die Leber des Neugeborenen erst auf ihre Funktion außerhalb des Mutterleibs einstellen muss. Eine Gelbsucht, die innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt beginnt, ist besonders besorgniserregend und kann auf schwere Störungen hinweisen. Wenn beim Neugeborenen eine Gelbsucht auftritt, nehmen die Ärzte gewöhnlich eine Blutuntersuchung vor, um den Bilirubinspiegel zu messen, den Hauptfarbstoff der Gallenflüssigkeit. Liegt der Bilirubinspiegel über einer bestimmten Zahl, wird mit einer Phototherapie begonnen. Bei der Phototherapie wird das Neugeborene ohne Kleidung unter spezielle Lichtquellen („Bili“-Leuchten) gelegt, um das Bilirubin aufzuspalten, damit es eliminiert werden kann. Die Leuchte wird für ungefähr zwei Tage bis zu einer Woche benötigt. Ein typische Gelbsucht bei Neugeborenen sollte im Alter von 2 Wochen abklingen. Ein Säugling, der nach der 2. Lebenswoche eine Gelbsucht entwickelt oder die immer noch bis dahin anhält, sollte von einer medizinischen Fachkraft untersucht werden.