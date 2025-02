Bedenken bezüglich Impfungen für Kinder

Auch bei Thiomersal kam es zu Bedenken bezüglich möglicher Nebenwirkungen. Thiomersal kam früher als Konservierungsmittel in Durchstechflaschen zum Einsatz, die mehr als eine Dosis des Impfstoffs enthielten (Mehrdosen-Durchstechflaschen). In Durchstechflaschen mit nur einer Dosis (Einzeldosis-Durchstechflasche) ist kein Konservierungsmittel notwendig. Sie können auch nicht bei Lebendvirus-Impfstoffen verwendet werden (wie Röteln und Windpocken). Das quecksilberhaltige Thiomersal wird zu Ethylquecksilber metabolisiert, das vom Körper rasch ausgeschieden wird. Methylquecksilber ist ein anderer Stoff, der vom Körper nicht schnell ausgeschieden wird und für den Menschen toxisch (giftig) ist. Daher gab es Bedenken, dass die sehr geringe Menge an Thiomersal im Impfstoff bei Kindern zu neurologischen Problemen, insbesondere Autismus, führen könnte.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich gegen die Entfernung von Thimerosal aus allen Impfstoffen ausgesprochen, da bisher kein Nachweis für eine Schädigung aufgrund einer routinemäßigen Anwendung vorliegt. Wegen theoretischer Bedenken wurde Thiomersal jedoch im Jahr 2001 in den USA, Europa und vielen anderen Ländern aus der Grundimmunisierung für Kinder entfernt, obwohl in Studien keine Schäden festgestellt werden konnten. In diesen Ländern werden kleine Mengen Thiomersal weiterhin in bestimmten Grippeimpfstoffen sowie in mehreren Impfstoffen verwendet, die für die Anwendung bei Erwachsenen bestimmt sind. Jährliche Grippeimpfungen werden für alle Kinder empfohlen, und Eltern, die sich Sorgen um Thiomersal machen, können um einen Grippeimpfstoff bitten, der kein Thiomersal enthält. (Siehe auch CDC: Thimerosal FAQs).

Die Entfernung von Thimerosal aus den Routineimpfstoffen für Kinder hat sich nicht auf die Anzahl von Kindern mit Autismus ausgewirkt.