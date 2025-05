Männlicher Hypogonadismus bei Kindern

Die Symptome des Hypogonadismus hängen vom Alter bei Einsetzen des Testosteronmangels ab.

Beim männlichen Fötus verursacht ein Mangel an Testosteron in der 12. Schwangerschaftswoche eine unvollständige Entwicklung der Geschlechtsorgane. Der Harnleiter kann sich auf der Unterseite des Penis, statt am Ende, öffnen (Hypospadia penis). Hat sich der Testosteronmangel erst später in der Schwangerschaft entwickelt, kann das Kind einen ungewöhnlich kleinen Penis haben, oder seine Hoden steigen nicht in den Hodensack ab.

Ein männliches Neugeborenes kann Geschlechtsorgane aufweisen, die weniger männlich (untervirilisiert) oder weiblicher scheinen, was manchmal als nicht eindeutige Geschlechtsorgane bezeichnet wird.

Bei Jungen führt ein Mangel an Testosteron zum Zeitpunkt der Pubertät wahrscheinlich zu einer unvollständigen sexuellen Entwicklung. Betroffene Jungen behalten eine hohe Stimme und weisen eine für ihr Alter schwache Entwicklung der Muskeln auf. Penis, Hoden und Hodensack sind unterentwickelt. Die Scham- und Achselbehaarung ist spärlich, die Körperbehaarung nicht vorhanden. Die Brüste können wachsen (Gynäkomastie) und die Arme und Beine sind auffällig lang.