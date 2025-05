Glykogenspeicherkrankheiten Von Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia Matt Demczko , MD , Überprüft/überarbeitet März 2024 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Glykogenspeicherkrankheiten sind Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die entstehen, wenn die am Stoffwechsel von Glykogen beteiligten Enzyme gestört sind, was häufig zu Wachstumsstörungen, Schwäche, einer vergrößerten Leber, niedrigem Blutzucker und Verwirrtheit führt. Glykogenspeicherkrankheiten treten auf, wenn Eltern an ihre Kinder die defekten Gene weitergeben, die zu diesen Krankheiten führen.