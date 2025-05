Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern

Verwenden Sie einen alters- und gewichtsgerechten Kindersitz. (Säuglinge und Kleinkinder sollten so lange im Auto in einem Kindersitz transportiert werden, der gegen die Fahrtrichtung montiert ist, bis sie zu groß oder zu schwer für so einen Kindersitz sind. Verstellbare rückwärts gerichtete Autositze können für Kinder bis zu 2 Jahren in der Größe entsprechend verstellt werden. Ab dem 2. Lebensjahr sollten Kleinkinder so lange wie möglich entsprechend ihrem Gewicht und ihrer Größe in einem in Fahrtrichtung montierten Kindersitz transportiert werden, der Sicherheitsgurte hat.)