Unterleibsschmerzen in der Frühschwangerschaft

In der Regel wird ein Schwangerschaftstest mit Urinprobe durchgeführt. Fällt der Schwangerschaftstest positiv aus, wird eine Ultraschalluntersuchung des Beckens vorgenommen, um zu überprüfen, ob sich die Schwangerschaft am richtigen Ort, d. h. in der Gebärmutter, entwickelt, und nicht außerhalb des Uterus (ektope Schwangerschaft). Zur Durchführung dieses Tests wird ein Ultraschall-Handgerät auf den Bauch, in der Scheide oder an beiden Stellen positioniert. Wenn eine Schwangerschaft in einem sehr frühen Stadium ist, ist es manchmal nicht möglich, zu bestätigen, ob sich die Schwangerschaft in der Gebärmutter befindet.

In der Regel werden Bluttests gemacht. Hat eine Frau Scheidenblutungen, werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt, einschließlich eines großen Blutbilds und der Ermittlung der Blutgruppe sowie des Rh-Status (positiv oder negativ), falls die Frau eine Bluttransfusion benötigen sollte. Ist den Ärzten der Rh-Status bekannt, ist es ihnen möglich, das Auftreten von Problemen bei späteren Schwangerschaften zu verhindern.

Wird von den Ärzten eine ektope Schwangerschaft vermutet, wird auch ein Bluttest zur Messung des Hormons durchgeführt, das von der Plazenta in der Frühschwangerschaft produziert wird (humanes Choriongonadotropin oder auch hCG). Lassen die Symptome (z. B. ein sehr niedriger Blutdruck oder Herzrasen) darauf schließen, dass es bei einer ektopen Schwangerschaft womöglich zu einer Ruptur gekommen ist, werden Bluttests durchgeführt, um festzustellen, ob die Blutgerinnung der Frau normal verläuft.

Der Arzt führt je nachdem, welche Erkrankungen vermutet werden, noch andere Tests durch. Mit Hilfe des Doppler-Ultraschalls, der die Richtung und die Geschwindigkeit des Blutflusses anzeigt, können die Ärzte einen verdrehten Eierstock feststellen, der die Blutzufuhr des Eierstocks unterbrechen kann. Andere Untersuchungen können Blut- und Urinkulturen oder einen Ausfluss aus der Scheide sowie Urintests (Harnuntersuchungen) zur Feststellung möglicher Infektionen umfassen.

Sind die Schmerzen anhaltend und belastend und bleibt die Ursache unbekannt, wird von den Ärzten ein kleiner Schnitt unterhalb des Bauchnabels gesetzt und ein Beobachtungsschlauch (Laparoskop) eingeführt, um die Gebärmutter, die Eileiter und die Eierstöcke direkt betrachten und die Ursache der Schmerzen besser beurteilen zu können. In seltenen Fällen ist ein größerer Schnitt (ein Verfahren, das Laparotomie genannt wird) erforderlich.