Weniger häufig kommt es aufgrund einer Erkrankung zu Schwellungen während der Schwangerschaft (siehe Tabelle mit einigen Ursachen und Merkmalen von Schwellungen in der Spätschwangerschaft). Solche Erkrankungen können schwerwiegend sein. Hierzu zählt Folgendes:

Präeklampsie

Peripartale Kardiomyopathie (Herzinsuffizienz, die sich erst spät während der Schwangerschaft oder nach der Entbindung entwickelt)

Tiefe Venenthrombose

Bei einer Präeklampsie, einer Erkrankung, die nur während einer Schwangerschaft entsteht, steigen der Blutdruck und der Eiweißgehalt im Urin während der Schwangerschaft an. Es kann zu Flüssigkeitsansammlungen kommen, die zu Schwellungen im Gesicht und an Händen oder Füßen sowie zu zusätzlicher Gewichtszunahme führen. Die meisten, jedoch nicht alle Frauen mit Präeklampsie haben Schwellungen. Bei einer schweren Präeklampsie können Organe geschädigt werden, z. B. das Gehirn, die Nieren, Lunge oder die Leber. Dies kann auch Komplikationen bei dem Kind hervorrufen.

Bei einer tiefen Venenthrombose bilden sich Blutgerinnsel in den tief im Körper liegenden Venen, häufig in den Beinen. Durch die Schwangerschaft wird das Risiko dieser Erkrankung auf verschiedene Weisen erhöht. Während der Schwangerschaft produziert der Körper mehr Proteine, die die Blutgerinnung fördern (Gerinnungsfaktoren). Dies soll womöglich verhindern, dass zu starke Blutungen während der Geburt auftreten. Auch die Veränderungen während einer Schwangerschaft können einen Blutstau in den Venen verursachen und dadurch die Bildung von Gerinnseln fördern. Kann sich die schwangere Frau nicht mehr so viel bewegen, besteht sogar eine noch größere Wahrscheinlichkeit eines Blutstaus in den Venen und der Bildung eines Blutgerinnsels. Die Blutgerinnsel können den Blutfluss beeinträchtigen. Wenn sich ein Blutgerinnsel löst, kann es unter Umständen über die Blutbahn in die Lunge gelangen und dort den Blutfluss blockieren. Eine solche Blockade (sogenannte Lungenembolie) kann tödlich ausgehen.

Peripartale Kardiomyopathie ist eine seltene, aber schwere Erkrankung, die zu Kurzatmigkeit und Müdigkeit sowie Schwellungen führt.