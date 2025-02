Die Ursache für eine Störung des sexuellen Interesses/der sexuellen Erregung ist oft unbekannt. Bekannte Ursachen sind:

Psychische Faktoren, wie fehlende Kommunikation zwischen den Partnern und andere Beziehungsprobleme, Depression, Angst, Stress, weil man sich selbst sexuell nicht anziehend findet, und Ablenkungen

Nicht zufriedenstellende sexuelle Erfahrungen

Physische Faktoren, wie bestimmte chronische Erkrankungen, Wechseljahre, urogenitales Menopausensyndrom, bestimmte Medikamente, Müdigkeit und Schwächezustand

Bestimmte chronische Erkrankungen (wie z. B. Diabetes oder multiple Sklerose) können die Nerven schädigen und die Durchblutung und/oder das Empfindungsvermögen im Genitalbereich reduzieren.

Die Verwendung bestimmter Medikamente, einschließlich Antidepressiva (insbesondere selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer), Opioiden, gewissen Antiepileptika und Betablockern, kann das sexuelle Verlangen ebenso verringern wie übermäßige Mengen von Alkohol.

Bei vielen Frauen nimmt aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses oder der operativen Entfernung der Eierstöcke (Oophorektomie) nach den Wechseljahren das sexuelle Interesse ab. Die Östrogen- und Progesteronspiegel sinken nach den Wechseljahren deutlich. Testosteron nimmt mit zunehmendem Alter ebenfalls allmählich ab, verändert sich aber in den Wechseljahren nicht plötzlich.

Im Allgemeinen treten Störungen des sexuellen Interesses bzw. der sexuellen Erregung genauso häufig bei jüngeren wie unter älteren Frauen auf. Manchmal ist das mangelnde Interesse auf Veränderungen der Sexualhormone zurückzuführen. Wenn beispielsweise bei jungen gesunden Frauen der Sexualhormonspiegel plötzlich sinkt, wie z. B. in den ersten Wochen nach der Entbindung, kann das sexuelle Interesse zurückgehen. Bei Frauen mittleren Alters oder bei älteren Frauen kann das sexuelle Verlangen abnehmen, es wurde aber kein Zusammenhang mit dem Rückgang der Hormone nachgewiesen.

Die Abnahme des Östrogenspiegels, die in den Wechseljahren auftritt, kann das urogenitale Menopausensyndrom verursachen (dessen Symptome die Scheide, die Vulva und die Harnwege betreffen). Bei diesem Syndrom kann das Gewebe in der Scheide dünner, trocken und weniger dehnfähig werden. Infolgedessen kann der Geschlechtsverkehr unangenehm oder schmerzhaft sein. Frauen mit diesem Syndrom können auch einen zwanghaften Harndrang und häufige Harnwegsinfektionen haben. Diese Symptome führen dazu, dass Frauen das Interesse an Sex verlieren.

Eine unzureichende sexuelle Stimulation kann auch zu Störungen des sexuellen Interesses/der sexuellen Erregung beitragen.