Müttersterblichkeit und perinatale Mortalität

Müttersterblichkeit
Die Müttersterblichkeit ist definiert als der Tod, der durch Schwangerschaftskomplikationen oder die Entbindung verursacht wurde.
Im Jahr 2020 starben in den USA 24 Frauen pro 100.000 Entbindungen. Die Müttersterblichkeitsrate ist in den USA höher als in europäischen Ländern.
Die meisten Todesfälle durch Mütter treten jedoch in ärmeren Ländern auf. Die höchsten Raten finden sich in Afrika südlich der Sahara (einschließlich Nigeria) und Südasien (einschließlich Indien).
Unter der Müttersterblichkeitsrate ist die Anzahl der Todesfälle von Müttern pro 100.000 Lebendgeburten (Geburt eines lebenden Kindes) zu verstehen.
Die Müttersterblichkeitsrate schwankt weltweit stark, je nach Ethnie und Herkunft. In den Vereinigten Staaten betrugen die Raten im Jahr 2021:
Etwa 70 Frauen pro 100.000 Entbindungen bei nicht-hispanischen Frauen mit dunkler Hautfarbe
Etwa 28 pro 100.000 bei hispanischen Frauen
Beinahe 27 pro 100.000 bei nicht-hispanischen Frauen mit heller Hautfarbe
In Brasilien ist die Müttersterblichkeit bei Frauen afrikanischer Abstammung etwa 5 Mal so hoch wie bei Frauen mit heller Hautfarbe. Im Vereinigten Königreich ist die Rate bei dunkelhäutigen Frauen 5 Mal so hoch wie bei weißen Frauen.
Weltweit kann es wie folgt zu Todesfällen der Mutter kommen:
Vor der Entbindung: 25 %
Während der Wehen oder der Entbindung und kurz nach der Entbindung: 25 %
Später nach der Entbindung: Etwa 30 %
Mehr als 42 Tage, aber weniger als 1 Jahr nach der Entbindung: Rund 20 %
Dies sind die häufigsten Todesursachen bei schwangeren Frauen:
Blutungen (Hämorrhagie), die über ein Viertel der Todesfälle ausmachen
Bluthochdruck (einschließlich Präeklampsie, einer Form von Bluthochdruck, der sich während der Schwangerschaft entwickelt)
Eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter (ektope Schwangerschaft) – eine Eileiterschwangerschaft
Sepsis (gravierende Reaktion des Körpers auf eine Infektion)
Erkrankungen, die Frauen bereits vor der Schwangerschaft hatten (z. B. Adipositas und Infektionskrankheiten, einschließlich HIV-Infektion)
Zu den Problemen, die zu Todesfällen bei schwangeren Frauen beitragen, zählen Folgende:
Verzögerung, medizinische Hilfe aufzusuchen, wenn die schwangere Frau ein Problem hat
Fehlender Transport zu einer Gesundheitseinrichtung
Verzögerung bei der Versorgung in einer Gesundheitseinrichtung
Etwa 4 von 5 Todesfällen der Mütter sind vermeidbar.
Müttersterblichkeitsraten in ausgewählten Ländern, 2020
Land
Müttersterblichkeitsraten*
Australien
3
Kanada:
11
China
23
Deutschland
4
Griechenland
8
Israel
3
Japan
4
Mexiko
59
Niederlande
4
Neuseeland
7
Polen
2
Puerto Rico
34
Katar
8
Russische Föderation
14
Spanien
3
Schweden
5
Schweiz
7
Türkei
17
Großbritannien und Nordirland
10
USA
21
* Die Müttersterblichkeitsrate bezieht sich auf die Anzahl der Frauen, die während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Ende der Schwangerschaft pro 100.000 Lebendgeburten an schwangerschaftsbedingten Ursachen sterben. Im Jahr 2020 reichten die Raten von 2 (Polen) bis 1223 (Südsudan) pro 100.000 Lebendgeburten (nicht dargestellte Länder).
Referenz: Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Schätzungen von WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group und UNDESA/Populationsabteilung. Genf: World Health Organization; 2023.
Perinatale Sterblichkeit
Die perinatale Sterblichkeit bezieht sich auf den Tod von Föten und Neugeborenen bei der Entbindung. In den USA lag die perinatale Sterblichkeitsrate im Jahr 2021 bei 5,5 Todesfällen pro 1000 Entbindungen.
Die perinatalen Sterberaten nach ethnischer Abstammung und Zugehörigkeit der Frau betrugen ungefähr
5 bei Kindern von nicht-hispanischen Frauen mit heller Hautfarbe
9 bei Kindern von nicht-hispanischen Frauen mit dunkler Hautfarbe
5 bei Kindern von hispanischen Frauen
Zu den Ursachen für perinatalen Tod zählen Ursachen für Totgeburten und Tod bei Neugeborenen. Die Ursachen einer Totgeburt können mit dem Fötus, der Frau oder der Plazenta zusammenhängen.
Die Neugeborenenzeit ist definiert als die ersten 28 Lebenstage. Die Mehrzahl der Neugeborenentodesfälle (75 %) tritt innerhalb von 7 Tagen nach der Geburt auf (siehe World Health Organization: Newborn Mortality). Im Jahr 2019 waren die Hauptursachen für Neugeborenentod eine Frühgeburt, geburtsbedingte Komplikationen (Geburtsasphyxie oder Atemnot bei der Geburt), Infektionen und Geburtsfehler.