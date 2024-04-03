skip to main content
Müttersterblichkeit und perinatale Mortalität

VonAntonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
Überprüft vonOluwatosin Goje, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
Überprüft/überarbeitet Geändert Apr. 2024
Die Müttersterblichkeit ist definiert als der Tod einer schwangeren Frau, der durch Schwangerschaftskomplikationen oder die Entbindung verursacht wurde. Die perinatale Sterblichkeit ist definiert als Tod eines Fötus und Neugeborenen bei der Entbindung.

Müttersterblichkeit

Die Müttersterblichkeit ist definiert als der Tod, der durch Schwangerschaftskomplikationen oder die Entbindung verursacht wurde.

Im Jahr 2020 starben in den USA 24 Frauen pro 100.000 Entbindungen. Die Müttersterblichkeitsrate ist in den USA höher als in europäischen Ländern.

Die meisten Todesfälle durch Mütter treten jedoch in ärmeren Ländern auf. Die höchsten Raten finden sich in Afrika südlich der Sahara (einschließlich Nigeria) und Südasien (einschließlich Indien).

Die Müttersterblichkeit bezieht sich auf die Anzahl von Frauen, die aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft sterben, sowie von Frauen, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung sterben.

Unter der Müttersterblichkeitsrate ist die Anzahl der Todesfälle von Müttern pro 100.000 Lebendgeburten (Geburt eines lebenden Kindes) zu verstehen.

Die Müttersterblichkeitsrate schwankt weltweit stark, je nach Ethnie und Herkunft. In den Vereinigten Staaten betrugen die Raten im Jahr 2021:

  • Etwa 70 Frauen pro 100.000 Entbindungen bei nicht-hispanischen Frauen mit dunkler Hautfarbe

  • Etwa 28 pro 100.000 bei hispanischen Frauen

  • Beinahe 27 pro 100.000 bei nicht-hispanischen Frauen mit heller Hautfarbe

In Brasilien ist die Müttersterblichkeit bei Frauen afrikanischer Abstammung etwa 5 Mal so hoch wie bei Frauen mit heller Hautfarbe. Im Vereinigten Königreich ist die Rate bei dunkelhäutigen Frauen 5 Mal so hoch wie bei weißen Frauen.

Weltweit kann es wie folgt zu Todesfällen der Mutter kommen:

  • Vor der Entbindung: 25 %

  • Während der Wehen oder der Entbindung und kurz nach der Entbindung: 25 %

  • Später nach der Entbindung: Etwa 30 %

  • Mehr als 42 Tage, aber weniger als 1 Jahr nach der Entbindung: Rund 20 %

Dies sind die häufigsten Todesursachen bei schwangeren Frauen:

Zu den Problemen, die zu Todesfällen bei schwangeren Frauen beitragen, zählen Folgende:

  • Verzögerung, medizinische Hilfe aufzusuchen, wenn die schwangere Frau ein Problem hat

  • Fehlender Transport zu einer Gesundheitseinrichtung

  • Verzögerung bei der Versorgung in einer Gesundheitseinrichtung

Etwa 4 von 5 Todesfällen der Mütter sind vermeidbar.

Tabelle
Tabelle

Müttersterblichkeitsraten in ausgewählten Ländern, 2020

Land

Müttersterblichkeitsraten*

Australien

3

Kanada:

11

China

23

Deutschland

4

Griechenland

8

Israel

3

Japan

4

Mexiko

59

Niederlande

4

Neuseeland

7

Polen

2

Puerto Rico

34

Katar

8

Russische Föderation

14

Spanien

3

Schweden

5

Schweiz

7

Türkei

17

Großbritannien und Nordirland

10

USA

21

* Die Müttersterblichkeitsrate bezieht sich auf die Anzahl der Frauen, die während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Ende der Schwangerschaft pro 100.000 Lebendgeburten an schwangerschaftsbedingten Ursachen sterben. Im Jahr 2020 reichten die Raten von 2 (Polen) bis 1223 (Südsudan) pro 100.000 Lebendgeburten (nicht dargestellte Länder).

Referenz: Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Schätzungen von WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group und UNDESA/Populationsabteilung. Genf: World Health Organization; 2023.

Perinatale Sterblichkeit

Die perinatale Sterblichkeit bezieht sich auf den Tod von Föten und Neugeborenen bei der Entbindung. In den USA lag die perinatale Sterblichkeitsrate im Jahr 2021 bei 5,5 Todesfällen pro 1000 Entbindungen.

Die perinatalen Sterberaten nach ethnischer Abstammung und Zugehörigkeit der Frau betrugen ungefähr

  • 5 bei Kindern von nicht-hispanischen Frauen mit heller Hautfarbe

  • 9 bei Kindern von nicht-hispanischen Frauen mit dunkler Hautfarbe

  • 5 bei Kindern von hispanischen Frauen

Zu den Ursachen für perinatalen Tod zählen Ursachen für Totgeburten und Tod bei Neugeborenen. Die Ursachen einer Totgeburt können mit dem Fötus, der Frau oder der Plazenta zusammenhängen.

Die Neugeborenenzeit ist definiert als die ersten 28 Lebenstage. Die Mehrzahl der Neugeborenentodesfälle (75 %) tritt innerhalb von 7 Tagen nach der Geburt auf (siehe World Health Organization: Newborn Mortality). Im Jahr 2019 waren die Hauptursachen für Neugeborenentod eine Frühgeburt, geburtsbedingte Komplikationen (Geburtsasphyxie oder Atemnot bei der Geburt), Infektionen und Geburtsfehler.

