Müttersterblichkeit und perinatale Mortalität

Die Müttersterblichkeit ist definiert als der Tod, der durch Schwangerschaftskomplikationen oder die Entbindung verursacht wurde.

Im Jahr 2020 starben in den USA 24 Frauen pro 100.000 Entbindungen. Die Müttersterblichkeitsrate ist in den USA höher als in europäischen Ländern.

Die meisten Todesfälle durch Mütter treten jedoch in ärmeren Ländern auf. Die höchsten Raten finden sich in Afrika südlich der Sahara (einschließlich Nigeria) und Südasien (einschließlich Indien).

Die Müttersterblichkeit bezieht sich auf die Anzahl von Frauen, die aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft sterben, sowie von Frauen, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung sterben.

Unter der Müttersterblichkeitsrate ist die Anzahl der Todesfälle von Müttern pro 100.000 Lebendgeburten (Geburt eines lebenden Kindes) zu verstehen.

Die Müttersterblichkeitsrate schwankt weltweit stark, je nach Ethnie und Herkunft. In den Vereinigten Staaten betrugen die Raten im Jahr 2021:

Etwa 70 Frauen pro 100.000 Entbindungen bei nicht-hispanischen Frauen mit dunkler Hautfarbe

Etwa 28 pro 100.000 bei hispanischen Frauen

Beinahe 27 pro 100.000 bei nicht-hispanischen Frauen mit heller Hautfarbe

In Brasilien ist die Müttersterblichkeit bei Frauen afrikanischer Abstammung etwa 5 Mal so hoch wie bei Frauen mit heller Hautfarbe. Im Vereinigten Königreich ist die Rate bei dunkelhäutigen Frauen 5 Mal so hoch wie bei weißen Frauen.

Weltweit kann es wie folgt zu Todesfällen der Mutter kommen:

Vor der Entbindung: 25 %

Während der Wehen oder der Entbindung und kurz nach der Entbindung: 25 %

Später nach der Entbindung: Etwa 30 %

Mehr als 42 Tage, aber weniger als 1 Jahr nach der Entbindung: Rund 20 %

Dies sind die häufigsten Todesursachen bei schwangeren Frauen:

Zu den Problemen, die zu Todesfällen bei schwangeren Frauen beitragen, zählen Folgende:

Verzögerung, medizinische Hilfe aufzusuchen, wenn die schwangere Frau ein Problem hat

Fehlender Transport zu einer Gesundheitseinrichtung

Verzögerung bei der Versorgung in einer Gesundheitseinrichtung

Etwa 4 von 5 Todesfällen der Mütter sind vermeidbar.