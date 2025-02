Prämenstruelles Syndrom (PMS)

Die Art und das Ausmaß der Symptome von PMS sind oft von Frau zu Frau und von Monat zu Monat verschieden. Die zahlreichen körperlichen und psychischen Symptome von PMS können das Leben einer Frau vorübergehend durcheinanderbringen.

Die Beschwerden können wenige Stunden bis zu 5 Tage vor der Menstruation einsetzen und verschwinden oft vollständig einige Stunden nach Beginn der Periode. Die Symptome können von einigen Stunden bis hin zu manchmal 10 Tagen oder länger anhalten. In den Jahren vor der Menopause (sogenannte Perimenopause) können bei den Frauen Symptome auftreten, die während und nach der Menstruationsperiode anhalten. Die Symptome können unter Stress oder während der Perimenopause stärker werden. Besonders bei jungen Mädchen folgt auf PMS-Symptome häufig eine schmerzhafte Periode (Krämpfe oder Dysmenorrhö).

Die häufigsten Symptome sind Reizbarkeit, Angst, Erregung, Wut, Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Lethargie, Depressionen und starke Müdigkeit. Frauen können sich aufgebläht fühlen und vorübergehend an Gewicht zunehmen. Die Brüste können sich voll anfühlen und schmerzhaft sein. Frauen können ein Schwere- oder Druckgefühl im Unterleib verspüren.

PMS kann andere Erkrankungen verschlimmern. Hierzu zählen folgende:

Hauterkrankungen

Augenprobleme, wie z. B. Bindehautentzündung

Anfallerkrankungen mit mehr Krampfanfällen als gewöhnlich

Bindegewebestörungen, wie z. B. systemischer Lupus erythematodes (SLE oder kurz Lupus) oder rheumatoide Arthritis, mit Krankheitsschüben

Erkrankungen der Atemwege, wie z. B. Allergien und Verstopfung von Nase und den Atemwegen

Migräneanfälle

Affektive Störungen wie Depression oder Missstimmung

Schlafstörungen, wie zu viel oder zu wenig Schlaf

Stimmungsschwankungen können ähnliche Symptome verursachen, und solche Symptome können sich unmittelbar vor der Menstruationsperiode verschlimmern, selbst bei Frauen, die kein PMS oder eine prämenstruelle dysphorische Störung haben.

Eine prämenstruelle dysphorische Störung kann so schwer sein, dass sie sich störend auf Beruf, soziale Aktivitäten und die Partnerschaft auswirkt. Das Interesse an täglichen Aktivitäten sinkt und einige Frauen werden sogar selbstmordgefährdet. Die Symptome treten regelmäßig vor Beginn der Menstruation auf und enden zu Beginn oder kurz nach Beginn der Periode. Frauen können das Interesse an ihren gewöhnlichen Aktivitäten verlieren und Selbstmordgedanken haben.